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مد أجل الحكم على 16 من الإخوان لتورطهم فى اشتباكات مدينة نصر لـ 9 مارس

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مد أجل الحكم على 16 من الإخوان لتورطهم فى اشتباكات مدينة نصر لـ 9 مارس مد أجل الحكم على 16 من الإخوان لتورطهم فى اشتباكات مدينة نصر لـ 9 مارس

25 فبراير 2014 | 4:35 مساءً

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قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدي مد أجل النطق بالحكم على  16 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، لإتهامهم في أحداث الاشتباكات التي وقعت منتصف الشهر الماضي بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر الى جلسة 9 مارس للمرة الثانية.

وضمت قائمة المتهمين كلا من “أحمد مدحت حسين، وعبد الله أحمد محمد، وعبد الرحمن أحمد علي، ومحمد عبد السلام نصير، وعمر عبد اللطيف أبو المعالي، ومحمود زغلول محمد، وبهاء عبد الله أمين، وباسم أمين متولي، ومحمود محمد إمام، وباسل السيد أحمد، ويحيى جمعة يحيى، ومحمد السعيد بدر، وأحمد ماهر حسين، ومحمد أمير عبده ، ابراهيم محمد عيد ، وجهاد عبد الله امين”.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في القتل والشروع في السرقة والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف القانون وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وإثارة الشغب والتجمهر والبلطجة.

كانت اشتباكات وقعت منتصف شهر ديسمبر الماضي بين أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من ناحية والأهالي وقوات الأمن من ناحية أخرى، وتعدى أنصار الإرهابية على قوات الشرطة وحطموا محال المواطنين والشروع في سرقة أسلحة المجندين، وإلقاء المولوتوف والخرطوش على الأهالي.

ودفع هذا قوات الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وتمكنت من ضبط 16منهم، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 57506 لسنة 2013 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

2014-02-25

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