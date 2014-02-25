الاستئناف تؤجل سماع الشهود في دعوى حبس 10 طلاب 17 سنة

قررت اليوم الثلاثاء محكمة جنح مستأنف الجمالية ، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم ، تأجيل سماع شهود الاثبات فى دعوى إستئناف 10 طلاب على حكم حبسهم 17 سنة ، وغرامة 64 ألف جنيه فى أحداث شغب مشيخة االآزهر لجلسة 18 مارس المقبل .

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد إسماعيل، وعضوية المستشارين نعمان بدر وعمرو صقر وحضور المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، ومحمد أبو سالم وكيل أول النيابة، وأمانة سر أحمد العصرة.

شهدت الجلسة السابقة ، قبول استئناف كل من معاذ عبد الرحمن وأحمد حسن شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم السابق بالسجن 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه، فى قضية أحداث شغب مشيخة الأزهر، كما قضت المحكمة بتأجيل القضية لباقى المتهمين العشرة ، لجلسة الغد لطلبات الدفاع .

بدأت أولى جلسات استئناف 12 طالبا على أمر حبسهم 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه، فى تمام الساعة الثانية ظهرا بإثبات حضور المتهمين, حيث تبين عدم حضور كل من معاذ عبد الرحمن وأحمد حسن.

طالب الدفاع بسماع شهادة شهود الإثبات، وهم النقيب محمد صفوت سالم، والنقيب إسلام أحمد، وهشام هاشم قطب، ومحمد رشاد، وضم دفتر أحوال قسم الجمالية عن يوم 30 أكتوبر 2013، لبيان وجود النقيب محمد صفوت سالم على قوة القسم من عدمه, كما طالب الدفاع بالاستماع لمدير إدارة أمن جامعة الأزهر, وعرض أسطوانتين مقدمتين من أمن الأزهر.

وأكد الدفاع أن جميع أدلة الثبوت المقدمة من النيابة فى حكم أول درجة، جاءت فى تاريخ لاحق على تحقيقات النيابة مع المتهمين.

كانت قد قضت محكمة جنح الجمالية برئاسة عمر محمود، بحبس 12 طالبا من جماعة الإخوان 17 سنة وغرامة 64 ألف جنيه لكل منهما فى القضية المعروفة بأحداث مشيخة الأزهر.

وعاقبت المحكمة كل متهم بتهمة التجمهر بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية 30 ألف جنيه، وتهمة البلطجة بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية 30 ألف جنيه، وتهمه إتلاف الممتلكات العامة بالحبس 3 سنوات وألف جنيه غرامة، وتهمة التعدى بالضرب على موظف حكومى بالحبس 3 سنوات وألف جنيه غرامة، وتهمة حيازة الأسلحة النارية والبيضاء بالحبس 3 سنوات وألف جنيه غرامة، وتهمة إتلاف ممتلكات خاصة عبارة عن سيارات بالحبس سنتين وألف جنيه غرامة.

وذلك بعد أن تقدم المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بمذكرة إحالة لـ12 طالبًا، من أعضاء الإخوان إلى محكمة الجنح، لاتهامهم بالاعتداء على مبنى مشيخة الأزهر، ومحاولة اقتحام المبنى وإحداث تلفيات فى الممتلكات الخاصة والعامة، والتعدى على موظفى المشيخة.