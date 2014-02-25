مقتل موظف على يد زوجته وأولاده بالاتفاق مع خطيب إبنته بالقليوبية

توصلت مباحث القليوبية للغز مقتل موظف بشركة الكهرباء بالرصاص داخل شقته، وتبين أن زوجته وابنه وابنتيه اتفقوا مع خطيب ابنته على قتله بسبب بخله، وادعوا أن ملثمين اقتحموا الشقة وقتلوه ووثقوهم بالحبال واستولوا على مصوغات ذهبية قيمتها بـ 70 ألف جنيه ومبلغ نقدى 25 ألف جنيه من دولاب حجرة النوم، وتركوه وفروا هاربين.

وكان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين مقتل “أسامة موريس حنا” فنى تشغيل بشركة كهرباء شبرا الخيمة بطلقتين فى الرقبة والصدر، وبسؤال زوجته “إيفت ى ص” – 49 سنة – “ربة منزل” ادعت أن 3 أشخاص ملثمين اقتحموا شقته عن طريق الشرفة بعدما تسللوا لها من سطح العقار، وعندما شاهدوها وأبناءها الثلاثة قاموا بتوثيقهم ووضعوا لاصقا على أفواههم، وسألوها عن مكان المصوغات الذهبية فأخبرتهم أنها بدولاب حجرة النوم، وأنه فى تلك اللحظات استيقظ المجنى عليه من نومه فأطلقوا عليه الرصاص من أسلحة آلية فلقى مصرعه، وقام الجناة بسرقة المصوغات الذهبية ومبلغ 25 ألف جنيه والهواتف المحمولة وفروا هاربين.

وبتكثيف تحريات المباحث بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، تبين أن الزوجة ادعت كذبا قيام ملثمين بقتل زوجها وأكدت التحريات أن الزوجة وابنها “مكسيموس” – 19 سنة – وابنتيه “سلفانا” – 20 سنة – و “فوريتا” – 14 سنة – اتفقوا مع خطيب ابنته الأولى ويدعى “سمير .و” – عامل – على قتل الأب بسبب بخله الشديد و الذى حضر ليلا مع صديق له يدعى “محمد .ا”، وقاموا بفتح باب الشقة لهما ليلا وقتلا المجنى عليه بالرصاص وبعدها قاما بتوثيق الزوجة والبناء بالحبال لإيهام رجال الشرطة بأن مجهولين نفذوا الجريمة بغرض السرقة

تم استئذان النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين وتمكن النقباء أحمد ناصف ومصطفى هاشم المراغى ومحمد العجاتى معاونو مباحث القسم، من القبض عليهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكابهم للجريمة، وأن الزوجة والأبناء حرضوا باقى المتهمين على قتل الأب .

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3381 جنح قسم أول لسنة 2014 وبعرضه على النيابة العامة تولى أحمد سمير يحيى وكيل أول نيابة حوادث شبرا الخيمة التحقيق، برئاسة يحيى الزراع رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب بنها .