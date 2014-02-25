الأنبا باخوم: ننسق مع الأمن لإقامة عزاء المصريين ضحايا حادث ليبيا

أكد نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاه والمراغة، اليوم الثلاثاء، أنه جارى التنسيق مع الجهات الأمنية لإقامة العزاء بمطرانية سوهاج وبعدها يتم تشييع جثامين ضحايا حادث ليبيا إلى مثواهم الأخير بمدينة المراغة.

وقال أسقف سوهاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "نحتسبهم عند الله شهداء فى الجنة وعزاؤنا الوحيد أنهم عند الله وكل المعلومات التى لدينا أنهم يعملون بليبيا منذ فترة طويلة وأن مجموعة من الإرهابيين اقتادوهم إلى منطقة جبلية وأطلقوا عليهم الرصاص".

وأضاف "ربنا يعزى أسرهم ويصبرهم وربنا يحمينا من الإرهاب والإرهابيين لأنه لا دين لهم وربنا يهديهم على أنفسهم وأعزى أسر الشهداء فى مصابهم وأنه تم إخفاء الأمر على ذويهم للحفاظ عليهم من هول الصدمة والانفعال من الفاجعة".

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