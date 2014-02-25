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فوز مشروع لتحلية مياه البحر بالمركز الأول بمعرض "إنتل مصر الخير"

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فوز مشروع لتحلية مياه البحر بالمركز الأول بمعرض "إنتل مصر الخير" فوز مشروع لتحلية مياه البحر بالمركز الأول بمعرض "إنتل مصر الخير"

أعلنت منذ قليل، أسماء الثلاث مشروعات لتمثيلها فى معرض إنتل الدولى للعلوم والهندسة "Intel ISEF"، الذى يقام بمدينة فينيكس فى ولاية أريزونا، بالولايات المتــحدة الأمريكية، فى شهر مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت النتيجة بفوز مشروع تحلية مياه البحر باستخدام التكنولوجيا للطالبات "مروة عبد الرؤوف، ودميانة عياد، وميار مسعد"، بالمركز الأول، ومشروع "نظام اكتشاف مرض السرطان"، للطالب محمد طارق منصور، بالمركز الثانى، وبالمركز الثالث جاء مشروع "تدفئة المنازل بطريقة حديثة"، للطالبين "شادى هشام، وأحمد البسلان كليش".

وكان قد شارك بمعرض "إنتل الخير" للعلوم والهندسة بالقاهرة، الذى تقيمه مؤسسة مصر الخير، الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بمشاركة 222 طالبًا و50 حكًما و113 مشرفًا بنحو 152 مشروع بحث علمى.
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مصر 365

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