أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة الصيادلة تعلن نتائج إضراب الصيدليات بمؤتمر صحفى غدا

Google+ Print
نقابة الصيادلة تعلن نتائج إضراب الصيدليات بمؤتمر صحفى غدا نقابة الصيادلة تعلن نتائج إضراب الصيدليات بمؤتمر صحفى غدا

تنظم النقابة العامة للصيادلة مؤتمرًا صحفيًا غدًا "الأربعاء" فى الواحدة ظهرًا، بمقر دار الحكمة، للإعلان عن نتائج إضراب الصيدليات الخاصة، والمقرر تنظيمه غدًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ومن المطالب التى يرفعها المضربون إبرام اتفاقية عادلة مع مصلحة الضرائب وحل أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق قرار التسعير رقم 499.

وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم، إنه سيتم الإعلان عن نتائج إضراب الصيادلة الحكوميين فى كافة القطاعات، والمقرر تنظيمه غدًا، احتجاجًا على مشروع الحوافز، الذى تم إقراره من رئاسة الجمهورية دون إدراج مطالب الصيادلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365