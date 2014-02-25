نقابة الصيادلة تعلن نتائج إضراب الصيدليات بمؤتمر صحفى غدا

تنظم النقابة العامة للصيادلة مؤتمرًا صحفيًا غدًا "الأربعاء" فى الواحدة ظهرًا، بمقر دار الحكمة، للإعلان عن نتائج إضراب الصيدليات الخاصة، والمقرر تنظيمه غدًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

ومن المطالب التى يرفعها المضربون إبرام اتفاقية عادلة مع مصلحة الضرائب وحل أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تطبيق قرار التسعير رقم 499.

وقالت النقابة، فى بيان لها اليوم، إنه سيتم الإعلان عن نتائج إضراب الصيادلة الحكوميين فى كافة القطاعات، والمقرر تنظيمه غدًا، احتجاجًا على مشروع الحوافز، الذى تم إقراره من رئاسة الجمهورية دون إدراج مطالب الصيادلة.

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