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8 أصول لاستخدام رسائل الجوّال القصيرة

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8 أصول لاستخدام رسائل الجوّال القصيرة 8 أصول لاستخدام رسائل الجوّال القصيرة

تشكّل رسائل الجوّال القصيرة طريقة سهلةً للتواصل، توفّر الوقت، وتسمح بتبادل الأفكار والمعلومات...
خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر تطلع قارئات "سيدتي نت" على أهمّ قواعد استخدام هذه الخدمة، بطريقة لبقة مع الآخرين، أو في حضورهم:

ـ امتنعي عن القراءة أو الإجابة عن الرسائل القصيرة، في أثناء الحديث مع الآخرين.انتظري انتهاء الحديث حتى تستأذني المتحدّث من أجل قراءة الرسالة أو الإجابة عنها.
ـ تجنّبي استعمال الرسالة الهاتفية وسيلة لإرسال الدعوات الرسمية أو التعزية أو الاطمئنان على مريض أو حتى للشكر على دعوة أو هدية.
ـ لا تحاولي إرسال رسالة ثانية، إذا لم تحصلي على جواب عن الرسالة الأولى، فلربما كان المرسل إليه لا يستطيع الردّ أو ليس لديه الرغبة في ذلك.
ـ احرصي على أن تكون لغة الرسالة المستخدمة واضحة ومحدّدة، كي لا يُساء فهمها.
ـ استعملي الهاتف، إذا كان الموضوع هامّاً ومستعجلاً.
ـ تجنبي استعمال الكلمات والمصطلحات المختصرة أو "لغة الانترنت"، لكونها غير مفهومة لدى الجميع.
ـ ضعي هاتفك صامتاً، في أثناء اجتماعات العمل أو اللقاءات العامّة.
ـ إلجئي إلى استعمال تلك الرسائل من أجل توجيه المعايدات إلى الأصدقاء والأقارب فقط، على أن تتبعها زيارة أو مكالمة هاتفيّة.

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