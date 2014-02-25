اكتشفي جمال "ميلان" برفقة إليسا

يبدو أنّ الفنانة اللبنانية إليسا من عشّاق إيطاليا، تلك البلاد الغنية بالآثار الفنيّة ومعارض التشكيل، وبعد أن زارت مدينة "روما" منذ فترة، قرّرت السفر الى "ميلان" لحضور أسبوع الموضة ولتستمتع بجمال المدينة ثاني أكبر المدن الإيطالية.

"سيدتي نت" يرافقك في جولة على أشهر وأبرز الأماكن السياحية في هذه المدينة الفاتنة...فإلى هناك:

تقع "ميلان" في شمال إيطاليا، وتجاور كلاً من سويسرا وجبال الألب، وتتمتّع بمناخ رطب شبه مداريّ.

ولعلّ أوّل نشاط يخطر في بالك عند زيارتها هو "التسوّق"، لكونها من أهمّ المدن الشهيرة بالأزياء، حيث يمكنك أن تلتقي بأشهر المصممين العالميين في أهمّ شوارع الموضة، فيها.

ومن بين أشهر الأماكن التي لا يُمكن تفويت زيارتها:

ـ مبنى "الديومو"Duomo :

يتمركز فوق ساحة "الديومو"، ويُعتبر من أشهر المعالم التاريخية في المدينة، إذ تزيّنه التماثيل ومنحوتات الرخام والأبواب المحفورة على يدّ أشهر الرسامين الإيطاليين.عند صعودك إلى أعلى المبنى، يُمكنك الاستمتاع بمشاهدة اللوحات البانورامية التي تقدّمها لك المدينة.

ـ "الغاليريا" Galleria:

من بين أجمل مباني العالم، افتتح سنة 1867، وهو مصمّم من الزجاج والحديد، وأرضه مرصّعة بأحجار الموزاييك، ويتوسّطها رسم للعجل الأشهر الذي يتهافت السيّاح على التقاط الصور بجانبه، إذ يزعمون أنّه يجلب الحظ! ويُعتبر من بين أقدم مراكز التبضّع في العالم، وهو يمتدّ على أربعة ممرات في وسط المدينة الساحرة، ويضمّ الكثير من المحال الراقية التي تبيع المجوهرات والأزياء.

ـ قلعة "سورزا":

تجاور وسط المدينة، وتحتضن أجمل القطع الأثرية والتفاصيل المعمارية المنحوتة بأنامل مايكل أنجلو. وهناك، ثمة متحف للفنّ القديم ومجموعة من الآلات الموسيقية، فضلاً عن المتحف الأثريّ الخاصّ بعصور ما قبل التاريخ.

ـ "دار الأوبرا" ومتحف "لاسكالا":

واحدة من أشهر دور الأوبرا التاريخية في إيطاليا. فإذا كنت من عشّاق سماع الأوبرا، فعليك حجز التذاكر مسبقاً.ويمكنك زيارة المتحف الذي يضمّ مجموعة من الآلات الموسيقية والرسومات والمنحوتات، ما بين التاسعة صباحاً والخامسة والنصف من بعد الظهر.

أين تقيمين؟

Armani Hotel Milano ذو النجوم الخمس يحوّل إقامتك إلى تجربة ستقبع طويلاً في ذاكرتك، إذ يقع في حيّ Quadrilatero della Moda، وهو ذو غرف تعود إلى ثلاثينات القرن العشرين.صمّمه إنريكو غريفيني، ويحتوي على أثاث من توقيع "أرماني كازا"، فيما حمّاماته الحجريّة أو الرخامية تضمن لك الاسترخاء، وكذلك "الساونا" أو الحمّام التركي، إلى جانب ممارسة الرياضة في مركز اللياقة البدنية الموجود فيه.

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