قبول الاستئناف المقدم من 46 إخواني على قرار حبسهم

قضت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة بقبول الاستئناف المقدم من 46 متهما من جماعة الإخوان علي حكم محكمة أول درجة الذي قضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنية لاتهامهم بخرق قانون التظاهر بدائرة قسم أول وثان شبرا الخيمة وقضت بتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنية عن التهمة الأولي التظاهر بدون تصريح وبالبراءة في التهمة الثانية تكدير السلم والأمن العام .

وألغت المحكمة برئاسة المستشار نادر طاهر وعضوية المستشارين ماجد مصطفي هاشم ومؤمن السعدني بحضور يحي الزارع رئيس النيابة، حكم محكمة أول درجة الصادر بحبسهم لمدة سنتين وغرامة 50 ألف جنية.

كانت محكمة جنح شبرا الخيمة المنعقدة بكفر شكر برئاسة المستشار هيثم ابو جبل وبحضور مصطفي المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة قضت في القضية رقم 1168 لسنة 2014 بمعاقبة 14 إخواني بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 50 ألف جنية لكل منهم بعد القبض عليهم لاتهامهم بتنظيم مظاهرة دون تصريح من الجهات المختصة ومحاولة تعطيل عملية الاستفتاء علي الدستور بعدد من اللجان.

كما قضت دائرة المستشار محمد عزت بمعاقبة 32 أخرين من أعضاء الإخوان بمعاقبتهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنية لاتهامهم بخرق قانون التظاهر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك في القضية رقم 27077 لسنة 2014.

تقدم المتهمون بطلب لاستئناف الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة فأصدرت محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة حكمها السابق.