حبس 129 من المنتمين لـ”إخوان” إسكندرية 3 سنوات وغرامة 50 ألف بتهمة إثارة العنف

قررت اليوم ، محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد الديب سجن 65 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية حضوريا والحكم بسجن 64 أخرين غيابى لمدة 3 سنوات مع النفاذ وتغريمهم 50 الف جنيه، وإحالة 5 متهمين الي محكمة جنح الاحداث لعدم الاختصاصبتهمة المشاركة في أعمال العنف بالإسكندراية .

صدر الحكم السابق على خلفية اشتباكات يوم 30 اغسطس الماض بمنطقة سيدي جابر، ومحاولة اقتحام قسم شرطة سيدي جابر وحيازة أسلحة نارية والمشاركة في قتل والإصابة العمد، وترويع المواطنين الآمنين، وقطع طريق العام،وتعطيل المواصلات العامة.

كانت قد شهد محيط مجمع محاكم الإسكندرية إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الشرطة والقوات المسلحة، وتم إقتياد المتهمين من محبسهم تحت حراسة أمنية مشددة، كما تم منع الصحفيين والاعلاميين من دخول الجلسة دون إبداء أى أسباب.