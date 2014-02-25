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"المحامين": الطعون على الجمعية العمومية أمام النقض مصيرها الرفض

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"المحامين": الطعون على الجمعية العمومية أمام النقض مصيرها الرفض "المحامين": الطعون على الجمعية العمومية أمام النقض مصيرها الرفض

قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم الاختصاص بنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وإحالتها لمحكمة النقض كان متوقعا ويتوافق مع صحيح القانون.

وأضاف "صالح" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الطعن المقدم من حركة "محامون من أجل العدالة" أمام محكمة النقض سيصدر حكم بعدم قبوله، وذلك لأنه يجب أن الطعن على قرارات الجمعية العمومية مقدم من 50 محاميا ممن حضروا الجمعية طبقا للقانون، وهو الأمر الذى لم يتحقق مع مقدمى الطعن على "عمومية النقابة" الأخيرة التى عقدت فى شهر ديسمبر الماضى.

ودلل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين على ذلك بالحكم الصادر من حكمة النقض فى وقت سابق برفض طعن عدد من المحامين على انتخابات النقابة الأخيرة على مقاعد المستوى العام، والتى أجريت فى شهر نوفمبر 2011.
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