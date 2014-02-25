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"الكوميسا" تتبنى قرارًا يعرب عن التطلع لاستعادة مصر مشاركتها بأنشطة الاتحاد

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"الكوميسا" تتبنى قرارًا يعرب عن التطلع لاستعادة مصر مشاركتها بأنشطة الاتحاد "الكوميسا" تتبنى قرارًا يعرب عن التطلع لاستعادة مصر مشاركتها بأنشطة الاتحاد

تبنى الاجتماع الوزارى للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، الذى يضم فى عضويته 19 دولة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا اليوم اقتراح الوفد المصرى برئاسة نبيل فهمى وزير الخارجية بالحكومة المستقيلة بإضافة فقرة إلى مشروع البيان الختامى تشير إلى تطلع الكوميسا لسرعة استئناف مشاركة فى أنشطة الاتحاد الإفريقى فى أقرب وقت ممكن، وذلك فى ضوء التطورات الإيجابية التى تشهدها مصر فيما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق وما تم إنجازه على صعيد إقرار الدستور المصرى.

وتأتى هذه الفقرة الهامة لتعكس ترحيب غالبية الدول الأعضاء فى الكوميسا من خلال مداخلات قوية وفعالة فى الاجتماع الوزارى بضرورة عودة مصر للمشاركة فى أنشطة الاتحاد الإفريقى، خاصة أن إفريقيا تحتاج إلى مصر مثلما تحتاج مصر إلى إفريقيا، وأخذاً فى الاعتبار المكانة الإقليمية الكبيرة لمصر ودعمها للاستقرار والتنمية وسياسات الاندماج الاقتصادى والتجارى وعملية التنمية فى إفريقيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى أن هذا التحول الايجابى قد جاء بعد عدة لقاءات ثنائية أجراها الوزير نبيل فهمى مع نظرائه الأفارقة الأعضاء فى تجمع الكوميسا، وبعد أن شرح لهم حقيقة الأوضاع فى البلاد وما تم إنجازه فى خريطة الطريق.
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مصر 365

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