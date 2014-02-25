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وزير العدل يلغى صفة الضبطية القضائية عن 6 عاملين بمواقف الأجرة

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وزير العدل يلغى صفة الضبطية القضائية عن 6 عاملين بمواقف الأجرة وزير العدل يلغى صفة الضبطية القضائية عن 6 عاملين بمواقف الأجرة

قرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بحكومة تسيير الأعمال، إلغاء القرار رقم 5985 لسنة 2013، والخاص بمنح 6 عاملين بمواقف سيارات الأجرة بالأقاليم بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى.

وشمل القرار رقم 5985 كلا من: سلامة عبد الله، ورضا محمد مساعد مدير موقف عبود ، وطارق صبرى مساعد مدير موقف عبود، وخالد موسى مساعد مدير موقف المرج، ومحمد علاء الدين مدير موقف عبود، وعبد الحافظ رمضان مدير موقف النزهة.

كما قرر المستشار عادل عبد الحميد منح9 مهندسين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بالبحيرة، صفة الضبط القضائى كل فى مجال اختصاصه.

وشمل القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية كل من المهندسين "رضا عطا لله ، مدير التنظيم والتخطيط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، وصلاح مجاور،مدير الإدارة الهندسية ، و نور محمد انور، رئيس قسم التنظيم بإدارة الهندسية رئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، وسارة عدلى رئيس قسم التخطيط العمرانى، ومحمد الكومى مهندس تنظيم بقرية الوقائية، و رضا فهمى مهندس تنظيم بقرية المسين، وسارة شعيب مهندسة تنظيم بقرية كوم زمران، وماجدة الطيب مهندسة تنظيم بقرية طيبة، واعتماد غازى مهندسة بقرية مؤسسة البستان .
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