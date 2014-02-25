أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور..مدير مركز ترميم الآثار الفنى: المركز الأكبر فى العالم واستقبل 12 ألف قطعة أثرية حتى الآن

Google+ Print
بالصور..مدير مركز ترميم الآثار الفنى: المركز الأكبر فى العالم واستقبل 12 ألف قطعة أثرية حتى الآن بالصور..مدير مركز ترميم الآثار الفنى: المركز الأكبر فى العالم واستقبل 12 ألف قطعة أثرية حتى الآن

قال حسين كمال، المدير الفنى لمركز ترميم الآثار بمنطقة الأهرامات، إن المركز بنى على مساحة 77 ألف متر، ليكون بذلك أكبر مركز ترميم فى العالم، وصمم ليبى عشرة أمتار تحت الأرض، حتى تظهر الأهرامات من ورائه، مشيرا إلى أن المتحف استقبل حتى الآن 12 ألف قطعة أثرية، الأمر الذى اعتبره تأخرا، إذ من المفترض أن يستقبل 100 ألف قطعة، ولكن نظرا للظروف الأمنية، تأثرت حركة نقل الآثار.

وأضاف كمال لعدد من الصحفيين فى جولة صحفية نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة أمس لمواقع تنمية ترعاها اليابان أمس، أن المركز تم إنهاؤه كمرحلة ثانية من مشروع المتحف المصرى الكبير، إذ أنه خصص من قبل المجلس الأعلى للآثار لترميم وصيانة أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة والتجهيز لعرضها فى المتحف. وافتتح المركز فى 2010، ليكون مسئولا عن كل أعمال الترميم من الاستلام إلى التفريغ والتسجيل ومعالجة الحشرات والتوثيق، ولفت كمال إلى أنه يوجد ما يقرب من 200 مرمم وعملى وأمناء مخازن.

وتحدث كمال عن دور هيئة التعاون الدولى اليابانية، التى تدعم المتحف المصرى الكبير من خلال قرض ميسر يبلغ 400 مليون دولار، يرد على مدار 30 عاما بفائدة 1.5%، وفترة سماح عشرة أعوام، فى توفير الدعم الفنى للمركز من خلال تنظيم الكثير من الدورات التدريبية للعاملين به، ووفرت أكثر من 820 فرصة تدريب حتى الآن، بمعدل أربعة دورات تدريبية للفرد.

وأشار كمال أن المركز بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير فى 2015، سيصبح مركزا عالميا لاستقبال الآثار من العالم لترميمها وصيانتها، كما سيصبح معهدا إقليميا ودوليا للبحث العلمى لشرح كيفية المحافظة عليها، إذ أنه ساهم فى ترميم مجلدات وصف ، وجارى الآن الانتهاء من ترميم مركب أبو رواش، أول مركب فى التاريخ، فضلا عن أنه يضم أفضل المعدات التى وجدت حتى عام 2009 –وتاريخ إنشاؤه- للتحكم فى بيئة وعوامل تلف الآثار.

وتجول "اليوم السابع" فى أنحاء المركز، الذى تشعر وأنت به أنك خارج مصر، بما يتسم به من تقدم ودقة فى العمل والنشاط، إذ فى الوقت الذى يعمل فيه الأخصائيين فى المعامل، يحصل آخرون على دورات تدريبية عن كيفية نقل الآثار والحفاظ عليها.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري