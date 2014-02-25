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Dsquared2 وGiorgio Armani في آخر أيام أسبوع الموضة في ميلان

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Dsquared2 وGiorgio Armani في آخر أيام أسبوع الموضة في ميلان Dsquared2 وGiorgio Armani في آخر أيام أسبوع الموضة في ميلان

يمكننا القول أن ختام أسبوع الموضة في ميلان لخريف وشتاء 2014 كان مسكاً مع اثنين من أكبر العروض الإيطالية، أولها كان عرض Dsquared2، حيث عرض المصممان دان ودين تصاميمهما لهذا الموسم وسط صالة مثيرة للاهتمام.
وتنوعت الأزياء المعروضة بقصاتها وألوانها، إذ بدأ العرض بتصاميم طويلة أنيقة للسهرات لفتنا منها الفستان الكحلي الرائع المزين برداء خلفي طويل، كما ألقى المصممان في هذه المجموعة تلميحات بسيطة من الجنون الذي بدأ من صالة العرض وانتهى بالمجوهرات الملفتة التي ذكرتنا بالقيود، ولكن تلك التلميحات اختفت عن الأزياء المعروضة، وظهرت مكانها أناقة الستينات الساحرة بالفساتين القصيرة ذات القصات المستقيمة والبدل الجميلة.
كان العرض الأخير للمصمم الإيطالي الشهير Giorgio Armani، والذي طغت عليه درجات مختلفة من اللون الرمادي مع حضور لافت للون الأخضر المميز، وتنوع بين البدل الرسمية المميزة بخياطة متقنة وفساتين قصيرة أنيقة، واختتم العرض بمجموعة من الفساتين الأخاذة ذات التصاميم الناعمة. أعجبنا باللمسة العصرية التي ظهرت واضحة في هذا العرض، كما لفتتنا تسريحة الشعر البسيطة التي زيّنت بها إطلالات العارضات.
شاهدي في الصور كيف اختتم Dsquared2 وArmani عروض أسبوع الموضة في ميلان، وأخبرينا برأيك.

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