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موظفو الدقى ينهون إضرابهم عن العمل بعد اجتماعهم مع نائب المحافظ

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موظفو الدقى ينهون إضرابهم عن العمل بعد اجتماعهم مع نائب المحافظ موظفو الدقى ينهون إضرابهم عن العمل بعد اجتماعهم مع نائب المحافظ

أنهى موظفو حى الدقى اعتصامهم الذى بدأوه أمس الاثنين، أمام مقر الحى، للمطالبة بالتثبيت وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال اللواء محمود عشماوى نائب محافظ الجيزة، إنه تم عقد اجتماع مع المراقب المالى للمحافظة ومديرى الحسابات بأحياء الجيزة الثمانية لإيضاح قرار وزير المالية بالحد الأدنى للأجور وأسلوب تطبيقه وتحسين الأحوال المادية لموظف الدولة.

وكشف عشماوى على أن تكليفات الدكتور على عبد الرحمن واضحة بشأن وضع آلية لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع بنود القرار وتحقيق المساواة بين العاملين.

ومن جانبها، أكدت عزة شريف رئيس حى الدقى أنه تم إرسال أسماء المرحلة الأولى من العاملين المؤقتين وعددهم 176 إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتثبيتهم، وتم إرسال مذكرة عاجلة للجهاز، وسيتم الرد خلال 15 يومًا على الأكثر، مؤكدة أنه بمجرد تثبيت المرحلة الأولى سيتم البدء فى المرحلة الثانية وإرسال الأسماء إلى الجهات المختصة.

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