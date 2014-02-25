الخارجية : جثامين المصريين السبعة ستصل غدا من ليبيا

قال السفير محمد أبو بكر ، سفير مصر بليبيا، إن جثامين المصريين السبعة الذين قتلوا بليبيا أمس الأول ستصل صباح غد على متن طائرة مصر للطيران القادمة من طرابلس، مشيرا إلى أن عددا من المصريين العاملين فى ليبيا سيرافقون الجثامين فى العودة.

وأضاف أبو بكر فى مؤتمر صحفى بوزارة الخارجية اليوم، أن الوزارة تتابع مع الجانب الليبى التحقيقات التى تجرى بشأن الواقعة، وأنها تلمس اهتماما ليبيا بالقضية، لافتا إلى أن مصر ستطلع على التحقيقات فور الانتهاء منها.

وأشار أبو بكر إلى أن المصريين السبعة من محافظة سوهاج وأنهم كانوا يقيمون فى منزل به عدد كبير من المصريين.

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