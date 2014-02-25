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الهيئة القبطية الهولندية تطالب باستدعاء سفير ليبيا فى حادث قتل المصريين

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الهيئة القبطية الهولندية تطالب باستدعاء سفير ليبيا فى حادث قتل المصريين الهيئة القبطية الهولندية تطالب باستدعاء سفير ليبيا فى حادث قتل المصريين

طالبت الهيئة القبطية الهولندية، استدعاء السفير الليبى بالقاهرة فورًا للاحتجاج على تكرار ما أسمته مأساة قتل الأقباط فى أحداث متكررة خلال الفترة الماضية، ولم يكن الحادث الأول ولن يكون الأخير.

وحملت الهيئة القبطية الهولندية كبرى المنظمات القبطية التابعة لأقباط المهجر فى بيانٍ لها القيادة الليبية مسئولية مقتل 7 مصريين أقباط فى مدينة إجدابيا.

وطالب بهاء رمزى رئيس الهيئة القبطية الهولندية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة مصرية لتقصى الحقائق بشأن قتل المسيحيين فى ليبيا وأن تقوم وزارة الخارجية بدورها فى حماية المصريين بالخارج وبالأخص الأقباط.
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