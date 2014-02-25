محمد بن راشد يدشن تصنيف الخمس نجوم لمركز المرور بالفجيرة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مراكز الخدمة الحكومية هي الميدان الحقيقي للتنافس بين جميع الفرق الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الإمارات موضحا أن النظام الجديد لتصنيف النجوم لهذه المراكز سيخرج لنا قادة حقيقيين من الميدان يستحقون منا كل الشكر والتقدير.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم لمركز المرور والترخيص بإمارة الفجيرة لإزاحة الستار عن لوحة الخمس نجوم التي حصل عليها المركز وفق نتائج تصنيف مراكز الخدمة الحكومية التي تم إعلانها قبل يومين.

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> وقال سموه إنه سيحرص على تدشين مراكز الخمس نجوم بنفسه لأن فرق العمل المجتهدة تستحق التقدير والثناء على عملهم.

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> وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مركز المرور والترخيص بإمارة الفجيرة والذي يضم 173 موظفا ويقدم 77 خدمة حكومية ويخدم 110 آلاف نسمة في إمارة الفجيرة وأنجز بنجاح أكثر من 200 ألف معاملة خلال العام الفائت وحرص سموه على شكر الموظفين بنفسه وتفانيهم في تحسين خدماتهم بشكل مستمر ووعدهم بزيارة قادمة في حال تحسين تصنيفهم الحالي لست أو سبع نجوم خلال الدورات القادمة من التقييم.

وأضاف سموه خلال زيارته إن التعامل المباشر مع الجمهور يحمل تحديات ويحمل أيضا فرصا كبيرة والقائد الحقيقي هو الذي ينجح في الميدان ويستطيع تحقيق أكبر مستوى من رضا الناس الذين يخدمهم وهذا ينطبق على الجميع من رأس الحكومة وحتى أصغر موظف في الميدان لأن معيار النجاح الحقيقي في العمل الحكومي هو تحقيق مصالح الناس وتهيئة الفرص لهم ليحققوا السعادة لأنفسهم ولأسرهم.

حضر حفل التدشين معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة العميد أحمد محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بإلزام جميع مراكز الخدمات الحكومية بتطبيق بنظام تصنيف النجوم حيث سيتم تصنيف هذه المراكز من نجمتين إلى سبع نجوم وفق معايير تقديم الخدمات في القطاع الخاص وبمشاركة مدققين خارجيين لضمان حيادية التقييم مع وضع لوحة بعدد النجوم خارج كل مركز حكومي.

ويهدف مشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.

وتم إعلان نتائج التقييم لـ 75 مركزا في المرحلة الأولى ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء لتقييم مستوى خدمات وتصنيفها وفق نظام النجوم هو إحدى الخطوات العملية للبرنامج ضمن جهود الحكومة لتطوير الخدمات والارتقاء بها لأفضل المستويات، وستتواصل عملية التقييم الإلزامية حتى نهاية 2014 لتصنيف كافة مراكز خدمات المتعاملين والتي تستند بشكل أساسي على مدى تطور الخدمات في المراكز وسهولتها وسرعتها واستجابتها لطلبات المتعاملين.

وتعتبر دولة الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى هذا التصنيف لمراكز الخدمات الحكومية وفق إطار متكامل في المعايير في مجال العمليات تضاهي تلك المطبقة في الفنادق والمصارف وشركات الطيران.

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