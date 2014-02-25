جامعة حمدان الإلكترونية أول وجهة تعليمية متكاملة

تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية في نشر التعليم الإلكتروني بين أوساط الشباب والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب في الإمارات والعالم العربي والمحيط الإفريقي والآسيوي، أطلقت الجامعة في يناير 2013 "مبادرة التعليم الالكتروني للمجتمع" في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع نطاق التقديمات الأكاديمية الأساسية لتشمل خدمات التعلم الإلكتروني التفاعلي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

تقول سيرين الصلحات مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولي: إن مبادرة التعليم الالكتروني المجتمعي تسهم في تعليم المزيد مدى الحياة وتعتبر أول منصة تعليمية متكاملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويتم من خلال هذه المبادرة تقديم دورات تدريبية في الرياضيات، والعلوم، وتقنية المعلومات، واللغة الإنجليزية..

والمهارات التخصصية في ادارة وريادة الأعمال، للدارسين من مختلف الفئات العمرية، بأسعار مناسبة في متناول الجميع، وتشكل خطوة نوعية لجامعة حمدان بن محمد الالكترونية تؤكد رؤيتها لتكون الجامعة التي تحظى بالاختيار في العالم العربي ودورها في تشكيل مستقبل التعليم والتعلم باستخدام أساليب إبداعية ودعامة أساسية لدفع عجلة التنمية البشرية والاجتماعية المستدامة إقليميًّا وعالميًّا.

وتضيف: إن المبادرة تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة "غلوبال ليرنينغ" (Global Learning) المتخصصة في مجال تقنيات ونماذج التعليم الحديث، وتستند إلى منهجية متكاملة قائمة على نشر التعليم المعاصر بمستوى عالمي، ودعم محلي للمتعلمين من مختلف الجنسيات، والفئات العمرية، عبر توفير بيئة تعليمية مريحة، ووصول مباشر إلى محتوى إلكترونيّ غني ومتنوع وعالمي الجودة، وتجربة مبتكرة للتعلم الإلكتروني التفاعلي من خلال التواصل المتبادل بإشراف أبرز المتخصصين، لتقديم كافة أنواع الدعم، والإرشاد الأكاديمي.

وحرصًا منها على تقديم أفضل المناهج العالمية التي تلبي المتطلبات المحلية، تعمل الجامعة على تعريب كامل المحتوى الإلكتروني، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتعلمين في العالم العربي لإحداث تغييرات إيجابية ضمن المجتمعات المحلية..

ويتمتع جميع الدارسين في برنامج التعليم الالكتروني المجتمعي بدعم اكاديمي على مدار الساعة يوفره أساتذة معتمدون من جهات عالمية، كما يمكنهم التفاعل مع أقرانهم من مختلف المجالات في المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس، حيث إن هذا النوع من التعليم هو تعليم اجتماعي تفاعلي سهل الاستخدام يتيح المجال للجميع الاشتراك في عملية التعليم.

شراكات استراتيجية

وحرصا من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونيّة على إنجاح المبادرة، والوصول بأسرع الطرق الى اوسع شريحة من المتعلمين من جميع الفئات العمرية والاجتماعية، اقامت شراكات استراتيجية مع عدد من المؤسسات العربية والمحلية الرائدة التي لها عدد كبير من الموظفين والعملاء، لتقديم خدمة التعليم الالكتروني للمجتمع عبر هذه المؤسسات الى عملائهم وموظفيهم.

وتشمل مجموعة "زين"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"مصرف ابوظبي الاسلامي"، وغرفة وصناعة ابوظبي و"آرامكس" ودو وبنك دبي التجاري ، بحيث يتم تقديم خدمة التعليم الالكتروني للمجتمع الى اكثر من مليونين من الدارسين غير المنتظمين، واصبحت اليوم متاحة إلى أكثر من 3 ملايين متابع في الوطن العربي، وتستهدف المبادرة الوصول الى اتفاقيات مماثلة مع اكبر عدد ممكن من المؤسسات الكبرى، خاصة مشغلي خدمة الموبايل والمصارف، في معظم الدول في الشرق الاوسط وافريقيا وجنوب وغرب آسيا.

وتستند المبادرة إلى آلية مباشرة تستهدف توفير خدمات التعليم الإلكترونيّ عبر الحساب الشخصي على شبكة "فيسبوك" وفق أعلى معايير التميز والجودة، والحصول على شهادات معتمدة، إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا الاستراتيجية بما فيها التكاليف المناسبة، وخطط الدفع السهلة والميسرة، فضلاً عن مركز اتصال متخصص بتقديم الدعم الأكاديمي.

وأعلنت جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية عن أول بطاقة "فيزا كارد" مسبقة الدفع على مستوى العالم في مجال التعليم في إطار التعاون المشترك بينها وبين "بنك دبي التجاري" و"فيزا". ويتم تقديم بطاقة "فيزا كارد" لكل دارس في منصة "التعليم الإلكتروني المجتمعي"، خصوصاً أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً. ويمكن للدارس استخدام هذه البطاقة في أي منفذ من منافذ بطاقات "فيزا" في العالم أو عن طريق الإنترنت. وتتيح البطاقة مسبقة الدفع لأولياء الأمور السيطرة على الحد الأقصى الذي ينفقه الأبناء فضلاً عن استعراض تقارير الإنفاق بشكل إلكتروني.

مفهوم مبتكر

وتقول الصلحات: إن مبادرة "التعليم الالكتروني المجتمعي" تقوم على مفهوم مبتكر قائم على توفير خدمات التعليم الإلكتروني عالي الجودة وبتكاليف تنافسية لجميع فئات المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (Facebook)، و"غوغل +" (Google+) و"لينكد إن" (LinkedIn). وتوفر المبادرة المتطورة، التي تعد ثمرة التعاون البنّاء مع مؤسسة "جلوبال ليرنينغ" (Global Learning) المتخصصة في تطوير تقنيات ومنهجيات التعليم المعاصر، أكثر من 1600 درس إلكتروني من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر في الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن 180 برنامج معتمد..

وموجه لتطوير مهارات الأعمال لدى شريحة العاملين والمديرين والموظفين وأولياء الأمور وطلبة الجامعات في مختلف المجالات ذات الصلة بالقيادة والتواصل والتسويق والتمويل والمصرفية الإسلامية والتطوير الذاتي وغيرها الكثير. كما تقدم أيضاً ما يزيد على 600 درس إلكتروني في اللغة الإنجليزية للدارسين من مختلف الفئات العمرية ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبإشراف فريق مؤهل لتقديم الدعم والإرشاد الأكاديمي وإصدار الشهادات المعتمدة وفق أعلى المعايير المتعارف عليها دولياً.