خريجون: «جامعة حمدان» بوابة للوظائف العليا

قال موظفون خريجو جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية في تخصصات مختلفة إن شهادة الجامعة بوابة عبور للوظائف العليا وأسهمت في نقلة نوعية لهم في وظائف كون التعليم الإلكتروني يشكل مستقبلا مهنيا أفضل، نظرا للمهارات المتعددة التي اكتسبوها من الجامعة.

وأوضحوا أن التعليم الإلكتروني في الجامعة يحاكي العصر الحديث ولغته المتجددة وروح العصر للعملية التعليمية وهذا النوع من التعليم يعتبر نواة للمستقبل للتعليم الذكي، معتبرين في الوقت ذاته أن جامعة حمدان تؤهل قادة في التعلم الإلكتروني والذكي. بداية يقول الرائد المهندس علي غانم الطويل مدير مكتب مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية أنه درس ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، معتبرا أن هذه الدراسة تعتبر نقطة مضيئة في حياته العملية ،خاصة وأن الجامعة نظرت إلى التعليم نظرة مختلفة وأخرجته من صندوقه التقليدي الذي اعتاد عليه الطلاب في الجامعات التقليدية.

ويتابع إن التعليم الإلكتروني يتميز بصفات إيجابية كالمرونة وإتاحة الفرصة أمام الدارسين الذين لم تسمح لهم ظروفهم بمتابعة تعليمهم بالتعلم وهم على رأس عملهم أو من البيت وهذا بدوره قرب المسافات وأتاح للطالب التواصل مع أعضاء هيئة التدريس في أي وقت ومن أي مكان في العالم، وما يميز جامعة حمدان الالكترونية أنها تضم نخبة من أفضل الأساتذة على مستوى العالم وجميع الحصص الدراسية عبر الانترنت موثقة ومسجلة ويمكن الرجوع إليها متى يشاء الطالب..

فضلا عن ذلك فإن الأساتذة يتابعون الطلبة أول بأول وخلال الدرس الإلكتروني دائما يتواصلون مع الطالب ويسألونه وعليه أن يجيب وهذا بدوره كسر الحاجز التقليدي للتعليم، لافتا إلى أن حصوله على الشهادة وتخرجه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف أثر ايجابيا في مساره الوظيفي وحصل على ترقية بعد أن كان مدير مشروع استراتيجي في وزارة الداخلية.

لغة متجددة

من جانبه يقول محمد علي الجناحي مدير تنفيذي، قطاع تنمية الأعمال والاستثمار في غرفة تجارة وصناعة عجمان إنه درس في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية بكالوريوس إدارة الأعمال والجودة وماجستير العلوم في إدارة الإبداع و التغيير وكان مديرا لإدارة التنمية الصناعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان والآن اصبح مديرا تنفيذا، لافتا إلى أن الشهادة أثرت في ترقيته ومساره الوظيفي.

ويضيف إن التعليم الإلكتروني في الجامعة يحاكي العصر الحديث ولغته المتجددة وروح العصر للعملية التعليمية وهذا النوع من التعليم يعتبر نواة للمستقبل، وحاليا نجد انتشاره بشكل رهيب في جميع أنحاء العالم ويمكن القول إن جامعة حمدان الالكترونية تقود الآن التعليم الذكي بطرق تدريس ذكية وهذه الطريق الجديدة للتعليم مبتكرة ومحفزة وتوفر الوقت والجهد على الدراسين.

ويوضح الجناحي أن شهادة التعليم الالكتروني وسعت من آفاق تفكيره ومداركه ورؤيته للمستقبل وكان لها تأثير ايجابي على حياته المهنية بشكل كبير.

أفضلية الخريجين

من جانبه يقول كدفور بن بيات مدير إقليمي بنك الإمارات الإسلامي إنه تخرج من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية يحمل شهادة ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير وكان سابقا مدير فرع في بنك الإمارات الإسلامي، لافتا إلى أن الدراسة الإلكترونية تحد كبير كونها دراسة غير تقليدية..

كما هو الحال في مختلف المؤسسات الأكاديمية، إلى جانب ذلك فإنها تحد ممتع وجيد خاصة في طريقة التواصل مع الطلبة والأساتذة مما يوفر الوقت والجهد أمام الدارس ويمكنه من تحصيل علمي وهو في وظيفته أو في بيته.

ويضيف إن الجامعة تضم نخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس في العالم يتمتعون بخبرات واسعة وهذا بدوره يؤثر ايجابيا على الطلبة كونهم ينهلون التعلم وفقا لأفضل التجارب والممارسات العلمية، وهذا الأمر نجد انعكاسه الحقيقي لدى خريجي الجامعة الذين لديهم جواز عبور قوي جدا في مختلف الوظائف فخريج جامعة حمدان الإلكترونية مطلوب ولديه أفضلية عن غيره من الخريجين، نظرا لأنه يتمتع بمؤهلات تعليمية وتقنية متميزة.

مرونة

كوثر أحمد الجابري رئيس قسم الاعتماد والتميز، في هيئة الصحة بدبي تقول إنها درست في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية ماجستير العلوم في الصحة العامة: التميز في ادارة الرعاية الصحية ، مشيرة إلى أن العملية التعليمية في الجامعة كانت مرنة ويمكن لأي شخص أن يوفق بين عمله أو بيته والدراسة لأن التعليم الالكتروني لا يتطلب الحضور بشكل يومي ودائم للجامعة مثل التعليم التقليدي ...

ويمكن للطالب حضور الحصة الدراسية "اون لاين " مما يختصر عليه الوقت والجهد، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في أي وقت وهذا بدوره يساعد الدارسين ويتناسب مع ظروفهم، فضلا عن إمكانية دراسة تخصصات غير موجودة في الإمارات وتشير إلى أنها وبعد حصولها على الشهادة تحول مسار عملها الوظيفي إلى الأفضل فبعد أن كان فنيا بحتا أصبح إداريا.

تخصص جديد

وقالت مدية صالح الطاير مساعد مدير إدارة المخاطر الائتمانية في سيتي بنك إنها درست في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير، معتبرة أن هذا التخصص جديد والتحقت به بهدف مواكبة متطلبات سوق العمل، وتطوير مسارها الوظيفي كون شهادة الجامعة تمنح حاملها أفضلية في التطوير الوظيفي في مجال عمله نظرا للخبرات التي يكتسبها، بما يؤهله ليكون قائدا في عمله، وكانت في السابق رئيس وحدة التحصيل المالي قسم الخدمات المصرفية الشخصية، البنك التجاري الدولي وأن شهادة التعليم الالكتروني طورت من خبراتها الادارية وكيفية ادارة الوقت واستخدام المصادر التقنية تحقيقا لأهدافها.

وأوضحت أن التعليم الإلكتروني يعتمد على الجهود الذاتية للدارسين والمتعلم هو الذي يقود حركة التعليم بينما يقوم المدرس بدور اشرافي ويتيح هذا التعليم للطالب مراجعة المحاضرات في أي وقت عبر الوسائل التقنية ويرجع إلى ما فاته. وتشير حصة خليفة بن سليمان التي درست في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية ماجستير العلوم في الصحة العامة: التميز في إدارة الرعاية الصحية إن الجامعة متميزة في طريقة التعليم وتعطي حافزا للملتحقين بها في التطور المهني، وهذا ما يجعلها تفكر في دراسة ماجستير العلوم في إدارة المستشفيات مستقبلا.

وقالت إن المواد االتي درستها في برنامج الماجستير ساعدتها كثيرا في صقل خبراتها وتطوير معارفها، لافتة إلى أن افراد المجتمع لديهم فكرة خاطئة عن التعليم الإلكتروني، ويظنون أن الدراسة سهلة لكن الحقيقة غير ذلك فهناك رقابة ومتابعة حثيثة من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية للدارسين لديها وخاصة في الحصص الدراسية عبر الانترنت.