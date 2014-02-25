مجلس الدارسين حلقة الوصل بين الطلبة وإدارة الجامعة

يعتبر مجلس الدراسين في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية حلقة الوصل بين الطلبة والجامعة، ويهدف إلى المساعدة في تعريف الطلبة الجدد بالمؤسسة التعليمية والحرم الجامعي، والعمل كحلقة وصل بين الطلبة وإدارة المؤسسة التعليمية لأجل خدمة الطلبة وطرح قضاياهم والدفاع عن وجهة نظرهم لدى الإدارة، إلى جانب تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي والتعاون بين الطلبة والإدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمؤسسة التعليمية، وتمثيل طلبة المؤسسة التعليمية في التجمعات الطلابية للمؤسسات التعليمية الأخرى في الدولة.

يقول الطالب عبدالله خالد الكمدة إن مجلس الدراسين في الجامعة يهتم بتنمية الوعي الوطني بين الطلاب وتقوية روح الانتماء للوطن وتحمل المسؤولية، ورفع مستوى الحياة الفكرية والاجتماعية والرياضية والفنية داخل المؤسسة، فضلا عن اكتشاف المواهب والقدرات والمهارات الطلابية وصقلها وتنمية الروح الابداعية لديهم. ويضيف يقوم المجلس بتنظيم فعاليات الجامعة وورش العمل التدريبية والمشاركة بدورات تدريب داخل وخارج الجامعة وفي كل فصل دراسي يتم تنظيم ثماني ورش عمل تدريبية تهتم بمساعدة الطلبة على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

كما نشارك بالعمل التطوعي مع هيئة تنمية المجتمع بدبي وعلى سبيل المثال لا الحصر شاركنا متطوعين بحملة "بيتنا بيتكم" لصيانة البيوت، كما نشارك في احتفالات اليوم الوطني للدولة وننظم اليوم المفتوح في الجامعة لتعريف الطلبة ببرامج الجامعة وأنشطتها والحياة الجامعية وأهمية التعليم الالكتروني الذي تقدمه الجامعة.

خطة عمل

بدوره يقول الطالب منصور ابراهيم البلوشي إن مجلس الدراسين بجامع حمدان بن محمد الالكترونية ينتخب مع بداية كل عام ويتم انتخاب رئيس للمجلس ونائب ومقرر وعليه وضع خطة لعملهم مع الاعضاء خلال السنة تتضمن الفعاليات التعليمية والترفيهية للطلبة والمشاركات في الحملات التطوعية وعقد ورش العمل التدريبية والتوعوية وتذليل جميع العوائق التي يمكن أن تواجه الطلبة خلال دراستهم وإرشادهم، ويشترط في من يتم اختياره لعضوية المجلس الطلابي، أن يكون من بين الطلبة الدارسين المنتظمين بالمرحلة الجامعية، وأن يكون رئيس المجلس ونائبه من المواطنين، وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة، ويكون محمود السيرة حسن السمعة.

ويتابع: خطة المجلس تتضمن العديد من المشاريع يتم تخصيص فريق عمل لكل مشروع لإنجازه ويمكن لعضو المجلس أن يشارك بأكثر من فريق عمل.

تطوير المهارات

من جانبه يقول الطالب عمر محمد الحميري إن مجلس الدراسين في الجامعة يمثل تطلعات وطموحات الطلبة ويناقش همومهم واراءهم في كل ما يتعلق بالجامعة وحياتهم الجامعية مع الادارة بعد أن يجلس مع الطلبة ويجتمع بهم ويناقش معهم افكارهم وتطلعاتهم في مختلف الجوانب ثم ينقلها إلى الادارة وبهذا الدور يكون المجلس ممثل الطلبة أمام ادارة الجامعة .

وأوضح أن الجامعة تؤمن بضرورة إغناء الخبرة الأكاديمية للدارسين بنشاطات إضافية تسمح لهم بتطوير مهارات جديدة وإشباع اهتماماتهم الشخصية خارج حدود غرفة الصف سواء كانت قاعة الدرس في الحرم الجامعي أو القاعة الإلكترونية، وإقامة صداقات جديدة والاشتراك في الاهتمامات مع أفراد المجتمع الآخرين..

ومن هذا المنطلق تحرص الجامعة على تشجيع الدارسين لتأسيس نوادٍ ومؤسسات وجمعيات خاصة بهم وتنظر إلى هذا الأمر بوصفه جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، مما يتيح الفرصة للدارسين لاكتساب الخبرة في المهارات القيادية والقدرة على تحمل المسؤوليات الاجتماعية ضمن المجتمع وإشباع الفضول المعرفي لديهم من خلال المشاركة في الفعاليات وقد تشمل نشاطات الدارسين تأسيس ناد أو جمعية أو هيئة أو المساهمة والمشاركة في مطبوعات الدارسين.