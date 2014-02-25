أعضاء مجلس الأمناء: الجامعة مسيرة نجاح لا تتوقف

أكد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية أن الجامعة حققت قفزة نوعية في مسيرتها منذ إنشائها حتى الوقت الراهن، وأحدثت نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي بوجه عام والتعليم الإلكتروني على وجه الخصوص، وركزت جهودها على تطوير المجالات المهمة التي تعزز نجاحها، وأولت الاهتمام لترسيخ المكانة القيادية للجامعة وتقديم أداء تنافسي مستدام في المجالات الأساسية من خلال الاعتراف الدولي والتأثير واسع النطاق وتحفيز تنمية وتطوير التميز في التعليم الإلكتروني وتطبيقاته المختلفة.

وتقدموا بالتهنئة إلى خريجي الدفعة الثانية للتعليم الإلكتروني في الدولة وأسرهم متمنين لهم مستقبلاً أفضل، وتقدوا بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والرئيس الأعلى للجامعة، على توجيهاته السامية ودعمه المستمر لمسيرة الجامعة المتميزة.

دعم الأجندة الوطنية

قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان سمو الحاكم، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية: إن الجامعة اهتمت بإعداد بيئة تعليم إلكتروني تحقق تطلعات الدارسين وتسمح لهم بتحقيق النتائج المنشودة من عملية التعلم وتحفزهم إلى اعتناق مبدأ التعلم مدى الحياة..

ومن هنا كان الحرص على توفير كل ما يثير اهتمام الدارس بمحتوى المادة التعليمية التي تتناسب مع حاجاته وتحفزه إلى المشاركة الفعلية في عملية التعلم، وحرصت جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية على بذل جهود كبيرة لدعم محاور «الأجندة الوطنية» وتوفير السبل اللازمة لإرساء ركائز التعليم الإلكتروني وخلق بيئة تعليمية قادرة على مواكبة التطور التقني المتسارع لبناء جيل مؤهل لحمل لواء النهضة والوصول بالإمارات إلى مصاف أبرز دول العالم بحلول العام 2021.

رافد أساسي

قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لسوق دبي المالي: إن جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية رائدة التعليم الإلكتروني ورافد أساسي لتعزيز مخزون الكفاءات الوطنية، ولا شيء أفضل من رؤية هذه الكوكبة المميزة من الكوادر الوطنية وهي تخطو طريقها نحو سوق العمل لتضيف المزيد من التنوع والحيوية إلى رصيد دولة الإمارات الزاخر بالمواهب والكفاءات، وبطبيعة الحال فإن هذه الأعداد المتزايدة من الخريجين إنما تدل على المكانة المرموقة والثقة الكبيرة في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية باعتبارها أحد أبرز رواد التعليم الإلكتروني.

أفضل النظم

ومن جهته، قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: إن مجلس الأمناء يسعى إلى تحسين مخرجات التعليم وفق أفضل النظم، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال: «اهتمامنا بقطاع التعليم، ووضعه في قمة الأولويات، نابعان من إيماننا بأن رقي الأمم وازدهارها يبدأ من تطور نظمها التعليمية».

وأضاف سوف تشهد الفترة المقبلة، سلسلة من المبادرات بقيادة مجلس الأمناء في الجامعة، وذلك من خلال استخدام لغة العصر وأحدث ما توصل إليه التعليم الإلكتروني والذكي، وأدوات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها للارتقاء بالعملية التعليمية إلى أفضل المستويات العالمية وإيصال الطلاب إلى أرقى مستويات التعليم عن طريق ربطهم بالتعليم المتطور.

تأهيل الطاقات البشرية

وقالت رجاء القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي: إن خريجي اليوم ومن سبقوهم منذ إنشاء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، هم استثمار للغد كطاقات بشرية مؤهلة تتدفق كل عام لتشارك بجهودها في دفع مسيرة التنمية لدولتنا الحبيبة على طريق النمو والتقدم والرخاء، وأن حصول الطلبة على شهاداتهم العلمية يضعهم على أول طريق التقدم والترقي، وعلى الطلبة بدء مرحلة جديدة من بذل الجهد والعطاء والاعتماد على النفس والعمل المخلص الجاد للوصول إلى أهدافهم في حياتهم العملية.

مواجهة متطلبات العمل

قال عبدالله جاسم محمد بن كلبان، الرئيس التنفيذي لدوبال: إننا في مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، لنفخر أن نكون السباقين في اعتماد وتطوير التعليم الإلكتروني، وإن تطور التعليم في أي دولة في العالم مرتبط وبشكل مباشر بتطور التكنولوجيا واستخداماتها في عملية التعليم، وقد حرصت دولة الإمارات ودبي على أن تسابق دول العالم الأخرى في تطوير مناهجها التعليمية من أجل الارتقاء وتخريج جيل مسلح بالمعرفة، وذلك لخدمة وطنهم وبشكلٍ أفضل.

وأضاف أن الجامعة تركز على تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من مواجهة متطلبات المهنة مهما تكن هذه المتطلبات في أي قطاع من قطاعات الأعمال، بما يكفل لهم القدرة على حل المشكلات العملية التي تواجههم أثناء أدائهم أدوارهم الوظيفية بكفاءة تجعلهم الاختيار المفضل للمؤسسات والشركات فور تخرجهم.

راع رئيس للجودة

قالت فاطمة غانم المري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: إن الدراسة في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، تجربة تعليمية معرفية مختلفة ومتميزة، تتلاقى فيها معطيات العصر مع متطلباته نحو اقتصاد المعرفة.

وأضافت منذ صدور مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية كمؤسسة للتعليم الإلكتروني في دبي، لم تدخر الجامعة جهداً لكي تصبح ذات مكانة رفيعة، حيث بذلت الجامعة جهوداً كبيرةً لتحقيق اعتراف دولي عبر تعزيز الشراكات الدولية والاعتماد الأكاديمي، وكانت بحق راعياً رئيسياً لفكرة «الجودة الشاملة» وتطبيقاتها في العالم العربي عبر إتاحة الفرصة أمام الراغبين بتطوير معارفهم وخبراتهم في هذا المجال.

كوكبة جديدة

هنأ العميد أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، الخريجين والخريجات، وقال: «إنه ليوم مبارك آخر يضاف لأيام هذه البلاد الطيبة المعطاءة، نسعد فيه بتخريج دفعة جديدة في جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية تضاف إلى طليعة متعلمي الدولة ومثقفيها وحاملي مشاعل النور فيها».

وأضاف: «أبنائي وبناتي، أقدم أجمل التهاني وأسعد التبريكات بتخرجكم في الجامعة بعد اجتياز سنوات الدراسة بالجد والمثابرة، وأنا على أتم الثقة بأنكم تعلمون جيداً أن هذه هي المحطة الأولى في حياتكم العملية التي أتمنى أن تكون عامرة بالنجاحات، أنتم أمهات الغد، ورجال المستقبل وأصحاب الطاقات الخلاقة في الإبداع والاختراع والابتكار».