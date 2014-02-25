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أسماء خريجي الدفعة الثانية من جامعة حمدان الإلكترونية

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أسماء خريجي الدفعة الثانية من جامعة حمدان الإلكترونية أسماء خريجي الدفعة الثانية من جامعة حمدان الإلكترونية

 

الكلية الإلكترونية لإدارة الأعمال والجودة

بكالوريوس إدارة الأعمال والمحاسبة

أحلام جمال سعيد علي

خولة محمد مانع الجرادي

فاطمة سعيد جمعة سعيد زايد

منى عبدالله علي محمد

بكالوريوس إدارة الأعمال والموارد البشرية

بدر علي ابراهيم علي الجناحي

خلف علي عبدالرحمن احمد

مريم عبدالله علي محمد

نايف عبدالرحمن احمد علي آل علي

هدى صباح عباس التكمجي

بكالوريوس إدارة الأعمال والجودة

احسان محمد حسن علي

احمد عبداللطيف خليفة محمد الشحي

احمد عبدالله راشد محمد لوتاه

احمد عبدالوهاب أحمد المشرع

اسامة عبدالقادر علي العيدروس الهاشمي

اسماء جمعة المشرخ

اسماء محمد علي محمد اللنجاوي

اماني محمد جاسم بودهيش الهاجري

امنة احمد السويدي

أميرة جلال داد رحمن جمعة البلوشي

ايمان علي عبدالله علي

اية علي رباح كحيل

بثينة احمد نقيب صنقور

تميم سمير سلخو

جاسم عبيد محمد عبيد محمد النقبي

جميلة احمد عبدالعزيز احمد بهزاد

جهاد يعقوب عبد الرحيم راضي

حمد عبيد صالح عبدالله البلوشي

خالد محمد عبدالله يوسف الريايسي

خالد محمود فتحي محمود العلي

خديجة ابراهيم عبدالله محمد الحمادي

خلود صقر خميس علي الفلاسي

خلود محمد الجسمي

خليل عبدالله خليل ابراهيم الحمادي

خولة احمد محمد علي عبدولي

رنا هاشم محمد الأغبري

زاهر عبدالوهاب محمد عبدالمجيد المنصوب

سارة عدنان سعيد المحضار

سعيد احمد طارش سيف المري

سعيد حمدان محمد غريب مرشدي

سلطان محمد سعيد عيد الكعبي

سلمى سالم سعود سعيد الجابري

سميحة يوسف خلف يوسف حسين الحوسني

سمية عبدالكريم محمد علي حسن الدشتي

سيف سلطان سيف سلطان سالم

شادي عبدالجليل ياسين عبدالجبار

شاكر عبدالعزيز حسين عبدالله

شيخة احمد سيف صقر المري

صالح عبدالله موسى صنقور عبدالله

صلاح محمد عمر سالم باحكيم الحضارم

طارق حسن محمد احمد العلي

عادل محمد احمد عبد الله شلنك الشحي

عبدالله سعيد خلفان الكعبي

عبدالله عبدالرحمن احمد قاسم النوعه

عبدالله عبدالوهاب احمد المشرع

عبدالله مصبح محمد بن عيسى الغفلي

عبدالمنعم عبدالجبار الزيدي

علي عبدالله احمدي

عمر حسن حيدر جيلاني

عمر محمد عبدالله محمد بن مانع الحميري

عواطف محمد محسن بخيت العامري

عيد عبدالله ماجد المراغي العبيدلي

فاطمة احمد يوسف محمد الشحي

فاطمة علي سيف آل علي

فاطمة مال الله سلطان امان

فاطمة ناصر يوسف محمد الجارودي

فروزان السيد عبدالغني السيد محمد شرف

فواز يسلم حسين شائف

فيصل حسين ابراهيم محمد آل علي

لالة مريم الإدريسي لغفيري

ليلى احمد عبدالله حسن اشكناني

لينا احمد شاكر

ماجد صالح علي محمد الغيلاني

مارب عبدربه محسن عبدالله الدياني

محمد احمد رهبر

محمد احمد محمد احمد المونه الحبسي

محمد حميد علي عبيد اليماحي

محمد راشد سعيد بن عبود المزروعي

محمد عبده ياسين عثمان العواضي

محمد علي مطر محمد الكيبالي

مريم بلال سعد مبارك

مريم كامل السيد ابراهيم الهاشمي

مليحة عبدالله حسين محمد حسين

منصور ابراهيم عباس علي البلوشي

منى ابراهيم شهدات سالم البلوشي

ميره جمعة سهيل نهيل الظاهري

ناهد محمد صالح محمد يحيى

نجمة محمد الغافري

نور محمد امين زمام

نورة احمد محمد قمبر

نيلة خلف المريخي

هاجر السيد غريب الجزار

ماجستير إدارة الموارد البشرية

بدور سالم خميس عبدالله

خلود سعيد محمد سعيد عبدالله الحفيتي

زكية يوسف حسن ابراهيم البلوشي

سليمة مبارك ربيع هاشل مسماري

سهام محمد الزاهدي

شيخة عبدالله محمد زيد الهلالي الشحي

صالحة زعل سهيل آل علي

محمد عبيد جميع عبيد الهنداسي

ميساء محمد صباح علي كعبي

ماجستير الإدارة في القيادة التنظيمية

احمد عبدالله احمد محمد الأنصاري

احمد عبدالله احمد محمد اليتيم المدحاني

أمينة عبدالكريم احمد

ايمان بدر عبيد السويدي

بثينة راشد خليفة بالهول المهيري

حمدان عبدالله احمد سعيد المرزوقي

خولة الماس فرج بلال

سعيد تويلي راشد محمد العامري

عبدالله سالم هاشل علي الظاهري

علي علي ناصر جمهور الأحبابي

هدى عبدالمنان عبدالرحمن العور البستكي

يوسف علي راشد محمد عبود المحرزي

ماجستير إدارة المشروعات

بطي محمد خليفة راشد المزروعي المهيري

حمد ابراهيم ثاني الوعيل السويدي

خالد عبيد سلمان محمد الهاجري

خولة خليل حسن محمد السماك

ريم يحيى معيوف سعيد حميد الهلي

زايد علي ناصر محمد الكربي

سالم خليفة غريب وليد الشامسي

سعاد راشد المعمري

شذى سيد محمد رضا الهاشمي

شما راشد الغفلي

علي عبدالله علي الحاج الحوسني

فاخرة خلفان القبيسي

فاطمة جعفر ناصر عبدالله النجار

محمد عبدالله احمد ابراهيم البلوشي

محمد محمد شريف سلطان العلماء

مطر محمد فريح خلفان القبيسي

منى سعيد ظنحاني

نادية عبدالكريم غلام علي

هند حسين عبدالله فتح الله اهلي

ماجستير العلوم في إدارة الإبداع والتغيير

ابراهيم عبدالله احمد عبدالله محمود البلوشي

احمد سلطان علي سلطان الحداد

اسماء عبدالرحمن محمد الشيخ

اسماء يوسف زنيل حسن عبدالله

الهام محمد شريف حسين المعيني

امل حمد محمد ضبعون المسافري

امل علي سالم عبدالله النعيمي

ايمان سلطان محمد سلطان الميل

ايمان علي سالم عبدالله النعيمي

بسمة حمد سعيد هلال شميس الرواحي

بلقيس رحمه أبوبكر محمد

حامد عبيد عبدالمجيد محمد آل علي

حصة حمدان ظنحاني

حمد عبدالله عامر عنبر خلفان القايدي

حمد عبيد صالح عبدالله البلوشي

حمدة عيسى حسن العظب المطروشي

حميد راشد سعيد عامر النقبي

خديجة طه عبدالله باهارون

خلود محمد حسين جاسم اللنجاوي

خميس راشد خليفة راشد الخطيبي الكعبي

دنيا راشد عبيد راشد محمد المزروعي

راشد علي خليفة بليشه ثاني الكتبي

رشا يحيى أحمد أبو مغيصيب

رفيق سمير رفيق مشتهى

زينب حسن اسماعيل علي اهلي

سارة ميرزا علي مراد طاهر الطاهر

سليمة سعيد اسماعيل سعيد سيمبا

سيف سالم مصبح العيسائي

عائشة عبيد سلطان محمد الشامسي

عبدالله احمد عبدالله حسن اشكناني

عزة حمد سرور محمد سلطان الكعبي

عمر محمد خلفان علي الشامسي

فاطمة راشد المحرزي

فاطمة عبداللطيف عبدالكريم الذوادي

فاطمة عبيد محمد عبيد المطروشي

فاطمة محمد زيد سعيد زيد الشحي

كوثر مسعد محمد الماطري

لون احمد ابراهيم الحوسني

مانع عبدالصمد احمد محمد المعيني

محمد ابوبكر حسين عبدالكريم بازرعه

محمد احمد جاسم عبيد العبدولي

محمد درويش عبدالرحمن يوسف المنصوري

مروان محمد حسن احمد الحاج

مروة عمر عبدالعزيز المدفع الحارثي

معمر خالد علي شراحيل الكثيري

منى نجيب عبدالعزيزالملا

موزة عقيل علي عبدالرحيم البستكي

مي خالد معين الدين فيروز

ميثاء بطي المهيري

ميثاء محمد سليمان صالح شعيب

نور خلفان محمد خلفان الرومي

نورة جاسم علي سالم ناصر الشامسي

نورة محمد راشد سعيد الشرع سماحي

نورة يوسف خلفان عبيد بن صندل آل علي

هدى موسى محمد حسن الرئيسي

هند علي سالم المهيري

ماجستير العلوم في التميز المؤسسي

احمد عبداللطيف خليفة محمد الشحي

امنة حمد محمد ضبعون المسافري

امنة سليمان محمد خليفة السويدي

ايمان جمعة نقبي

ايمان سالم احمد صالح جوهر

بنه خليفة غريب وليد الشامسي

حصة محمد سعيد حلوكه الخاطري

حفصة عبدالرحمن السيد ابراهيم الساده

خديجة عبدالله حسن علي خماس الشحي

ريم راشد خلفان خليفة خلفان السويدي

سلامة علي راشد سلامة الحبسي

سلطان سالم سعيد حميد الشامسي

شروق راشد خلفان خليفة خلفان السويدي

شيماء عبيد محمد الحمادي

عائشة عبدالرحمن السيد ابراهيم الساده

عبدالله ناصر محمد قاسم البلوشي

عمرعبيد خادم

فاطمة حسن علي حسن الحوسني

فاطمة محمد عبدالله احمد كاجور نعيمي

فاطمة محمد قظيب حميد العليلي

فايز محمد عبيد علي المرقص النقبي

فريدة فاضل احمد عبدالرحمن

فوزية بلال حسن محمد الطائر

ماجد صالح علي محمد الغيلاني

محمد احمد رهبر

محمد اسماعيل محمد اسماعيل السعدي

محمد سلطان سالم الرزي الشامسي

مريم احمد محمد اكعبي

مريم محمد سليمان حسن الشحي

مكتوم محمد حمدان سيف المعمري

موزة عبيد علي غانم الشامسي

مي فيصل جاسم محمد الدوسري

مياسة عمر سلطان بالشالات

ميثة عبدالرحيم شعبان اهلي

نورة محمد حسن مراد

هاجر محمد البلوشي

وجود ابراهيم سالم ابراهيم المزروعي

يوسف سعيد علي عبيد الشيبه الكعبي

الكلية الإلكترونية للدراسات الصحية والبيئية

ماجستير العلوم: التميز في الإدارة البيئية

ابراهيم قمبر مراد البلوشي

أمينة علي سالم المهيري

جمال خليفة محمد بخيت الفلاسي

شيخة علي الخيال

منى احمد علي عباس العمودي

نور خليفة بخيت الفلاسي

ماجستير العلوم في الصحة العامة: التميز في إدارة الرعاية الصحية

آمنة بلال بخيت مبارك السويدي

آمنة علي ظنحاني

أميرة احمد حسين رحمة الله المازم

أحلام هاشم العزيزي

أحمد بن محمد بن عبدالله السعدي

حامد عبدالله عبدالرحمن عبدالله المنهالي

حنين علي حسين ناصر المازمي

خالد عواد ايوب

رحاب جمعة عبيد المطوع

سعاد راشد مفتاح راشد النعيمي

سمية محمد شريف القيواني الأنصاري

شيخة إبراهيم أحمد سلطان ربيعه الشامسي

عبدالله سعيد عبدالله سعيد باثقيلي

كفاح حسني الدبك

لميا علي عمر سعيد باشطح

ليلى حسين الجسمي

ميرة راشد عبدالله احمد الخيال آل علي

هناء ابراهيم محمد أبو شارب

وفاء مصباح سلامة صالح سلامة

كلية التعليم الإلكتروني

ماجستير الآداب في المناهج والتعليم الإلكتروني

أشواق عبدالسلام يوسف

خلدون عيسى خضر عبدالهادي

خولة أحمد بجبوج

زينب راشد حسن عبدالرحمن الظنحاني

سماء زكي عابدين عبدالغني

فاتن محمد محمد أبوالليل

هبة إسماعيل أحمد إسماعيل

ماجستير الآداب في قيادة وإدارة التعليم الإلكتروني

انجيلا كارولي فرانكلين

ساري غسان الشعار

شيخة عبدالله صالح الخطيبي الفلاسي

علياء حسن حمد تريم الزعابي

ليلى مرتضى باقر محبي

محمد حسين عمر الهاشمي

مريم سلطان عبيد الشويهي

ناصر علي عبدالله سلام

نورة محمد مراد

وفاق محمد سليمان محمد

ماجستير العلوم في تقنيات التعليم التفاعلية

خالد السيد حسنين محمد شرباص

عالية راشد سعيد راشد مسمار الشحي

لطيفة جلال حسين

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