ضبطت قوات أمن أسيوط، 15 قطعة سلاح نارى و122 طلقة نارية وعدد من المتهمين فى قضايا مختلفة فى حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية ومرتكبى الجرائم بالمحافظة .
> وقال مصدر امنى، أنه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن اسيوط فى مجال ضبط مرتكبى الجرائم بكافة أنواعها وحائزى الأسلحة النارية ،فقد أسفرت حملاتها ،عن ضبط ( 11 متهم ) لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ،وضبط أشخاص بحوزتهم ( 4 ) بندقية آلية عيار 7,62×39مم و( 4 ) بندقية خرطوش محلية الصنع و( 5 ) فرد خرطوش محلى الصنع و( 2 ) فرد رصاص محلى الصنع و( 122 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة و( 2 ) خزينة لأسلحة نارية .
أمن أسبوط يضبط 15 قطعة سلاح نارى و122 طلقة نارية
ضبطت قوات أمن أسيوط، 15 قطعة سلاح نارى و122 طلقة نارية وعدد من المتهمين فى قضايا مختلفة فى حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية ومرتكبى الجرائم بالمحافظة .