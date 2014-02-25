قناع الخميرة بديل البوتوكس

كثيرات هنّ الفتيات اللواتي يهتممن برشاقة أجسامهنَّ ويعملن على اتباع العديد من النظم الغذائيَّة التي تُفقدهنَّ كثيراً من أوزانهنَّ، بالرغم من انعكاس ذلك سلبيَّاً على وجوههنَّ، التي تظهر عليها علامات الهزال الشديد، ما يُعطي انطباعاً بالإجهاد والمرض. ولتفادي ذلك، إليك قناع الخميرة والعسل لتسمين الوجه وإظهاره بشكل أفضل.

فالخميرة من أكثر الموادّ المفيدة للجسم والبشرة والشعر، وفق آخر اكتشاف لفوائدها، توصّل إليه فريق من الباحثين في جامعتي جونز هوبكنز وتايوان الوطنيَّة، إذ خلصوا جميعاً إلى أن للخميرة تأثيراً فعالاً في الحفاظ على شباب البشرة، وفي تأخير ظهور التجاعيد وتقليل نسبتها، بسبب وجود كائنات حيَّة وحيدة الخليَّة داخل الخميرة، تحتوي على بروتين محدّد مسؤول عن التغييرات المتعلقة بالعمر. وأوضحت الدراسة أنّ قمع تلك الكائنات بشكل اصطناعيّ، يمكن أن يؤدّي إلى كبرها في السنّ بسرعة، فيما يقلّ متوسط عمرها المتوقع. في المقابل، لاحظ الباحثون أن تعافي تلك الكائنات يؤدّي إلى إبطاء عمل البروتين المسبّب للشيخوخة بشكل ملحوظ.

الخميرة ثلاثة أنواع

خميرة البيرة: هي مادة شبيهة بالعجين، ولها شكل مستطيل. أمّا الخميرة الفوريَّة، فهي خميرة مجفَّفة تُباع في السوبر ماركت، على شكل حبيبات صغيرة بحجم حبَّة السكر.

الخميرة الفوريَّة وفوائدها

للخميرة الفورية فوائد تجميليَّة متعدِّدة، سواء للوصول إلى الوزن المثالي، أو لتنعيم الشعر. لكن فائدتها الأبرز هي في نضارة البشرة وتنقيتها.

وتحتوي خميرة البيرة على جميع فيتامينات "ب" وتفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأعصاب والشهية ومن النحافة. واستخدام هذه الخميرة آمن جداً، وتؤخذ بمعدّل حبتين قبل الوجبات الثلاث للبالغين، وحبَّة قبل الوجبات لمن هم فوق الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة.

كيف تستخدمين الخميرة لجمال بشرتك؟

يمكنك إعداد قناع للبشرة من الخميرة الفوريَّة على طريقة النجمة مي عز الدين.

والآن يقدّم لك «سيدتي نت» طريقة مثلى لإعداد قناع الخميرة.

المكونات:

ملعقة من الخميرة، ملعقة من العسل، ليمونة، ملعقة من الزبادي.

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات السابقة معاً حتى تُصبح متماسكة بعض الشيء، ثمّ قومي بوضعها على وجهك لمدَّة نصف ساعة، ثمّ افركيها، قبل أن تغسلي وجهك بماء فاتر. أنهي التطبيق بوضع كريم مرطب.

كرري هذا القناع حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة من تسمين الوجه وإعطائه نضارة وإشعاعاً.

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