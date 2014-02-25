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زيت الخروع لتنعيم الشَّعر الجاف

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زيت الخروع لتنعيم الشَّعر الجاف زيت الخروع لتنعيم الشَّعر الجاف

يُعرف زيت الخروع بقدرته الكبيرة على إطالة الرُّموش وتغذيتها، ولكن هل تعرفين فوائد هذا الزَّيت على الشَّعر؟
يُعتبر زيت الخروع من أهم الزُّيوت التي تنعِّم الشَّعر الجاف وتغذِّيه، فعن طريق مزج صفار بيضة مع زيت الخروع، وتدليك الشَّعر بهم، ستحصلين بالتَّأكيد على شعر ناعم وحيويّ بعيداً كل البعد عن الخشونة والجفاف.
كل ما عليكِ فعله هو تدليك مزيج صفار البيضة مع زيت الخروع على شعرك لمدَّة دقائق، واتركيه لمدَّة ساعة، ثم اغسليه بالماء مع قليل من عصير الليمون، ثم اشطفيه بالماء البارد.

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