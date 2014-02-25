أجمل 27 صورة مكياج من عروض ميلان 2014

اختتم يوم أمس عرض أزياء ميلان لخريف وشتاء 2014، حيث جاءت العروض في أغلبها مميّزة وبسيطة وتتلاءم مع أسلوب كلّ امرأة، ويمكنك أن تتابعي عروض ميلان في صفحة أزياء.

أمّا عن إطلالات المكياج في هذه العروض، فكانت متنوّعة ومختلفة من مصمّم إلى آخر. وفي هذا الموضوع، سنعرض عليك أجمل 27 صورة مكياج كي تختاري الأنسب لك.

يمكنك اختصار هذه الخطوط التجميليّة بالتالي:

عيون دخانيّة سوداء: لم يتخلَّ خبراء الجمال عن الظلال الدخانيّة الداكنة لموسم الخريف والشتاء، نظراً إلى جمالها على عيون المرأة.

الأي لاينر: رسم الأي لاينر عيون العارضات بدقّة، فمنحهنّ الأنوثة الناعمة.

المكياج الترابيّ: هو سيّد موسمي الخريف والشتاء، فلا تتخلّي عنه.

في الصور، تجدين العديد من الصيحات العالميّة المميّزة.

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