بالفيديو - رد فعل كوميدي من راموس على هدف بيل الصاروخي

أظهرت كاميرا تليفزيونية خاصة رد فعل طريف من سيرجيو راموس ظهير ريال مدريد على مقاعد بدلاء الميرنجي بعد تسجيل جاريث بيل لهدف الصاروخي في إلتشي.

وجلس راموس على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة الجولة الـ25 من الليجا، والتي أهدت الملكي صدارة الترتيب بعد الفوز 3-0.

وسجل بيل الهدف الثاني لريال من تسديدة بعيدة المدى، بلغت سرعتها نحو 100 كلم/س.

وأذاعت قناة "كانال بلاس" فيديو خاص من تصويرها لراموس بعد تسجيل الهدف، وقد وضح على وجهه الذهول من قوة تسديدة الجناح الويلزي التي سكنت الشباك.

وأراح كارلو أنشيلوتي قلب دفاعه المتألق هذا الموسم استعدادا لمواجهة شالكه يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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