تقارير - سانيا قد يترك أرسنال في حال عدم زيادة راتبه

/ أ ش أ / أفادت تقارير صحفية بأنه سوف يتعين على نادى أرسنال أن يقدم عرضا جديدا للاعبه الفرنسي بكاري سانيا ويتضمن زيادة كبيرة في أجره إذا ما كان يريد بالفعل أن يحتفظ بخدماته.

يذكر أن سانيا لن يكون مرتبطا بأي تعاقد الصيف القادم كما أنه من المعتقد أن مفاوضاته مع المدفعجية متعثرة الآن وهو الأمر الذى أثار اهتمام العديد من الأندية في مختلف أنحاء أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أندية باريس سان جيرمان وموناكو وإنتر ميلان وجالاتا سراى بدأت تدرس بالفعل إمكانية التعاقد مع سانيا وأنه من المرجح أن يقدم له النادي التركي الكبير جالاتا سراى عرضا لمدة أربعة أعوام وبمقابل يصل إلى 100 ألف جنيه استرلينى أسبوعيا.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن قيمة الأجر الحالي لسانيا في استاد الإمارات والذى يبلغ 60 ألف جنيه في الأسبوع.

كما أفادت التقارير بأن سانيا يشعر بالاستياء لأن أرسين فينجر مدرب المدفعجية لم يبذل جهودا أكبر للاحتفاظ به حيث أن العرض الحالي الذى قدمته له إدارة أرسنال يمتد فقط لمدة عامين ودون زيادة كبيرة في الأجر .