أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - سانيا قد يترك أرسنال في حال عدم زيادة راتبه

Google+ Print
تقارير - سانيا قد يترك أرسنال في حال عدم زيادة راتبه تقارير - سانيا قد يترك أرسنال في حال عدم زيادة راتبه

/ أ ش أ / أفادت تقارير صحفية بأنه سوف يتعين على نادى أرسنال أن يقدم عرضا جديدا للاعبه الفرنسي بكاري سانيا ويتضمن زيادة كبيرة في أجره إذا ما كان يريد بالفعل أن يحتفظ بخدماته.

يذكر أن سانيا لن يكون مرتبطا بأي تعاقد الصيف القادم كما أنه من المعتقد أن مفاوضاته مع المدفعجية متعثرة الآن وهو الأمر الذى أثار اهتمام العديد من الأندية في مختلف أنحاء أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن أندية باريس سان جيرمان وموناكو وإنتر ميلان وجالاتا سراى بدأت تدرس بالفعل إمكانية التعاقد مع سانيا وأنه من المرجح أن يقدم له النادي التركي الكبير جالاتا سراى عرضا لمدة أربعة أعوام وبمقابل يصل إلى 100 ألف جنيه استرلينى أسبوعيا.

ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة عن قيمة الأجر الحالي لسانيا في استاد الإمارات والذى يبلغ 60 ألف جنيه في الأسبوع.

كما أفادت التقارير بأن سانيا يشعر بالاستياء لأن أرسين فينجر مدرب المدفعجية لم يبذل جهودا أكبر للاحتفاظ به حيث أن العرض الحالي الذى قدمته له إدارة أرسنال يمتد فقط لمدة عامين ودون زيادة كبيرة في الأجر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع