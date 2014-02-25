أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماذا يقول قماح لـ"سيدتي نت" بعد إزالة الورم السرطاني من رأسه؟

Google+ Print
ماذا يقول قماح لـ"سيدتي نت" بعد إزالة الورم السرطاني من رأسه؟ ماذا يقول قماح لـ"سيدتي نت" بعد إزالة الورم السرطاني من رأسه؟

خصّ نجم "ستار أكاديمي" محمد قماح "سيدتي نت" بأوّل تصريح له عقب إجرائه لعملية إزالة الورم السرطاني من رأسه، حيث قال "الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى أنّه نجاني من هذا المرض، وأشكر كل من ساندني ودعمني من الوسط الفني وخارجه، وما أكثرهم لكني لا أريد أن اذكر أسماءً خوفاً من أن أنسى أي اسم ممن وقفوا بجواري".
وأضاف قائلاً "بالتأكيد المرحلة كانت صعبة للغاية وتعتبر هي الأصعب في حياتي، فكانت اختبار من الله سبحانه وتعالى وكل ما يأتي به الله لي خير".
وعن آخر تطورات حالته الصحية قال إنه بحال أفضل بعد تفتيت الورم من رأسه عن طريق الأشعة، وليس عن طريق فتح الرأس، لكنه أكد أنه ينتظر النتيجة النهائية للتفتيت وذلك بعد ستة شهور من الآن، وتمنى قماح أن يكون التفتيت قد تم كاملاً، لكنه أوضح أنه يعيش حياته الآن بشكل طبيعي وعادي جدا.
وأكمل قماح قائلاً "على فكرة لدي مفاجأة جميلة لجمهوري وهي أن ألبومي الجديد ان شاء الله سيطرح بعد أيام، على نفقتي الخاصة كما اعتدت فأنا لا أتعامل مع شركات الإنتاج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي