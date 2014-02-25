ماذا يقول قماح لـ"سيدتي نت" بعد إزالة الورم السرطاني من رأسه؟

خصّ نجم "ستار أكاديمي" محمد قماح "سيدتي نت" بأوّل تصريح له عقب إجرائه لعملية إزالة الورم السرطاني من رأسه، حيث قال "الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى أنّه نجاني من هذا المرض، وأشكر كل من ساندني ودعمني من الوسط الفني وخارجه، وما أكثرهم لكني لا أريد أن اذكر أسماءً خوفاً من أن أنسى أي اسم ممن وقفوا بجواري".

وأضاف قائلاً "بالتأكيد المرحلة كانت صعبة للغاية وتعتبر هي الأصعب في حياتي، فكانت اختبار من الله سبحانه وتعالى وكل ما يأتي به الله لي خير".

وعن آخر تطورات حالته الصحية قال إنه بحال أفضل بعد تفتيت الورم من رأسه عن طريق الأشعة، وليس عن طريق فتح الرأس، لكنه أكد أنه ينتظر النتيجة النهائية للتفتيت وذلك بعد ستة شهور من الآن، وتمنى قماح أن يكون التفتيت قد تم كاملاً، لكنه أوضح أنه يعيش حياته الآن بشكل طبيعي وعادي جدا.

وأكمل قماح قائلاً "على فكرة لدي مفاجأة جميلة لجمهوري وهي أن ألبومي الجديد ان شاء الله سيطرح بعد أيام، على نفقتي الخاصة كما اعتدت فأنا لا أتعامل مع شركات الإنتاج".