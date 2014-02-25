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الكنيسة الأرثوذكية تطالب بسرعة التحقيق في مقتل مصريين بليبيا

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الكنيسة الأرثوذكية تطالب بسرعة التحقيق في مقتل مصريين بليبيا الكنيسة الأرثوذكية تطالب بسرعة التحقيق في مقتل مصريين بليبيا

أرشيفية

أدانت الكنيسة القبطية المصرية فى بيان لها الحادث الإرهابي  ، الذي وقع مساء يوم الأحد في قرية جروثة بإحدى ضواحي مدينة بنغازي شرق ليبيا.

يُشار إلي أن الحادث ، أودي الي إستشهاد سبعة مواطنين مصريين هم “طلعت صديق بباوي، وهاني جرجس حبيب، وندهي جرجس حبيب، وفوزي فتحي صديق، وادوارد ناشد بولس، وأيوب صبري توفيق، وسامح روماني”.

وطالبت الكنيسة بسرعة التحقيق في هذه الجريمة البشعة ، والقبض على العناصر الإرهابية التى تسببت فى هذا الحادث الأليم
> وقالت فى بيانها “فأبناءنا الشهداء دمهم ثمين جدا وحقهم واجب علينا جميعا نطلب من الله نياحا لأرواحهم الطاهرة وتعزيات السماء من أجل أسرهم ،مصلين إلي الله أن يحمي شعب من بطش الإرهاب الغاشم”.

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