«لبيب »: تمويل 478 مشروعًا جديدًا في 17 محافظة باستثمارات 2 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، على تمويل 478 مشروعًا جديدًا باستثمارات تبلغ 2 مليون جنيه، منها 333 ألف جنيه «مشاركة شعبية».

وقال «لبيب» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ تلك المشروعات في 17 محافظة هي «الجيزة، دمياط، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، بني سويف، المنيا، أسوان، كفر الشيخ، البحيرة، أسيوط، الإسماعيلية، الأقصر، قنا»، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.

وشدد على دعم الصندوق لمشروعات المرأة الريفية، مشيرًا إلى أن عدد مشروعات المرأة المعيلة بلغت 304 مشروعات، بنسبة 63,6% من إجمالي عدد المشروعات التي يمولها الصندوق.

وأكد «لبيب» أن صندوق التنمية المحلية يقدم قروضًا متناهية الصغر، لتنفيذ مشروعات صغيرة، مولدة للدخل، وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في العزب والكفور والنجوع التي يتعذرعلى جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.