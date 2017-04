نجماتٌ أكثر إغراءً فوق الـ40

على الرغم من تخطّي بعض النجمات العالميات سنّ الـ40، فإنهنّ يُبدين جمالاً وإشراقاً مميزين، بحيث يغيب عن بالنا أنهنّ في هذه السنّ المتقدّمة.

وبالمقارنة بين الفنانات الصغيرات اللواتي لم يتجاوزن الثلاثين من العمر والأخريات اللواتي عرفن الشهرة في تسعينات القرن الماضي، نجد أنّ الفنانات الأخيرات مستمرات في المنافسة على عرش الجمال والإغراء، وبقوة.

والدليل الواضح أننا حتى اليوم، عندما نشاهد فيلماً رومانسياً، من بطولة Jennifer Lopez مثلاً، أو Julia Roberts، أو من بطولة غيرهما من الممثلات الهوليووديات، فلن يمكننا تصوّر أنهنّ تجاوزن الـ40 من العمر، فيما سيكون أمراً عادياً جداً لو أظهرهنّ الفيلم أنهن في عمر المراهقة.

وفي هذا السياق، جمعنا بشكل عشوائي صور العديد من النجمات اللواتي يصعب علينا التصديق بحقيقة أعمارهنّ، إن نحن نظرنا فقط إلى صورهنّ وإطلالاتهنّ المليئة بالجمال والإغراء.

1- Sofia Vergara: ولدت في 10 يوليو 1972، وتبلغ من العمر 42 عاماً. هي ممثلة كولومبية كوميدية ومذيعة تلفزيونية وعارضة أزياء. تحافظ على جمالها بشكل لافت، وتعتبر أنّ مؤخّرتها أجمل ما يميّزها.

2- Angie Harmon: ولدت في 10 آب 1972، وتبلغ من العمر 42 عاماً. هي ممثلة أمريكية ومذيعة تلفزيونية وعارضة أزياء.

3- Halle Berry: ولدت في 14 آب 1966. تبلغ من العمر 48 عاماً. عارضة أزياء وممثلة أمريكية معروفة برشاقتها الدائمة، وكثيراً ما تتبع حميات غذائية.

4- Nicole Kidman: ولدت في 20 حزيران 1967. تبلغ من العمر 47 عاماً. ممثلة أسترالية سحرت العالم بجمالها وإطلالتها المليئة بالإغراء.

5- Jennifer Lopez: ولدت في 24 تموز 1969، وتبلغ من العمر 45 عاماً. ممثلة وراقصة ومصمّمة أزياء، ورغم أنها والدة لتوأمين، إلا أنها تنافس أجمل جميلات هوليوود حتى اليوم، بل وتتخطاهنّ.

6- Sarah Jessica Parker: ولدت في 25 آذار 1965. تبلغ من العمر 49 عاماً. ممثلة ومطربة وعارضة أزياء أمريكية، إضافة إلى كونها أماً لثلاثة أطفال. ما تزال حتى اليوم من النجمات الأكثر إغراءً في هوليوود.

7- Julianne Moore: ولدت في 3 تشرين الثاني 1960. تبلغ من العمر 53 عاماً. ممثلة أمريكية من أصل بريطاني. لم تجرِ يوماً عملية تجميل، بسبب قناعتها أنه مهما فعلت سيبقى عمرها مثلما هو، ورغم ذلك تبدو أصغر من عمرها بكثير.

8- Kris Jenner: ولدت في 5 كانون الأول 1955، وتبلغ من العمر 58 عاماً. بطلة تلفزيون الواقع "Keeping Up with the Kardashians"، وتستمر حتى اليوم في منافسة بناتها بالجمال والإغراء.

9- Demi Moore: ولدت في 11 تشرين الثاني 1962، وتبلغ من العمر 52 عاماً. ممثلة أمريكية تتمتع حتى اليوم بجاذبيّة مميّزة. وبعد انفصالها عن Ashton Kutcher، بدأت علاقة مع شاب يصغرها بأكثر من 25 عاماً.

10- Jennifer Aniston: ولدت في 11 شباط 1969. تبلغ من العمر حالياً 45 عاماً. مخرجة وممثلة أمريكية من المتوقع أن تتزوج قريباً. تحاول دائماً الحصول على إطلالات جديدة، كما تحافظ كثيراً على بشرتها.

11- Catherine Zeta-Jones: ولدت في 25 أيلول 1969، وتبلغ من العمر 45 عاماً. ممثلة أمريكية تستمرّ في القيام ببطولة أفلام وبأدوار مليئة بالإغراء والقوة لدرجة يصعب التصديق بعمرها الحقيقي.

12- Julia Roberts: ولدت في 28 تشرين الأول 1967. لها من العمر47 عاماً، وهي سيّدة هوليوود الجميلة والمدللة. وبرغم تقدّمها بالعمر والإنجاب فما زلنا نشاهدها على الشاشة وكأننا نراها في أول أفلام الصبا.

13- Salma Hayek: ولدت في 2 أيلول 1966. تبلغ من العمر 48 عاماً. ممثلة أمريكية من أصل مكسيكيّ على حدّ تعبيرها. هي في تحدّ دائم للمحافظة على شكلها بهذا الجمال والجاذبيّة.

14- Sharon Stone: ولدت في 10 آذار 1958. تبلغ من العمر 56 عاماً. ممثلة أمريكية وأيقونة للأزياء. قدّمت أفضل الأفلام في هوليوود، وما زالت تتصدّر العديد من لوائح النجمات الأكثر إغراءً، برغم التقدّم في العمر.

15- Cindy Crawford: ولدت في 20 شباط 1966. تبلغ من العمر48 عاماً. من أشهر عارضات الأزياء ومذيعة تلفزيون أمريكية. كانت وما زالت رمزاً للجمال والإغراء، وتعمل جاهدة للمحافظة على شكلها، برغم تقدّمها في العمر.

