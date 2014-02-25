Naomi Campbell و Rita Ora على منصة العرض في ميلان

فاجأنا عرض Philipp Plein في أسبوع ميلان للموضة بعارضاته، حيث افتتحت المغنية Rita Ora العرض بإحدى أغانيها المعروفة، وقد ارتدت لوكاً بسيطاً بتنورة طويلة وحذاء "بوت" طويل على طريقة رعاة البقر، ثم ظهرت بعد ذلك عارضة الأزياء الشهيرة Naomi Campbell بلوك جريء باللون الأسود، لتعود مرة أخرى على منصة العرض بلوك آخر مختلف.

في المواسم الأخيرة كان ظهور العارضة Naomi Campbell نادراً على منصات العروض في أسابيع الموضة العالمية؛ بسبب انشغالها بجلسات التصوير والمشاريع الأخرى، وهي بذلك تبقينا متشوقين لظهورها على منصات العرض من فترة إلى أخرى.

شاهدي معنا كيف ظهرت Naomi Campbell مع المغنية Rita Ora في عرض المصمم Philipp Plein في ميلان.