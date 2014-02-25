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نائب إسرائيلي: فرصة تاريخية لفرض سيادة إسرائيل على «الأقصى»

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اعتبر عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي من حزب ليكود (يمين)، موشيه فيجلين، أن ثمة فرصة تاريخية لوضع المسجد الأقصى في القدس الشرقية تحت السيادة الإسرائيلية.

وقال «فيجلين» في تعليقات نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «للمرة الأولى منذ تحرير جبل الهيكل (المسجد الأقصى) قبل أكثر من 40 عاما، فإن الكنيست سيناقش سيادة دولة إسرائيل على جبل الهيكل، المكان الأكثر قداسة وأهمية للأمة اليهودية»، وذلك في إشارة منه إلى مداولات يجريها الكنيست، مساء الثلاثاء، لبحث اقتراحه فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد.

وأضاف: «من الأهمية بمكان مشاركة جميع أعضاء الكنيست الوطنيين في هذه المداولات التاريخية والتصويت لصالح مشروع القرار الذي يعلن سيادة إسرائيل على جبل الهيكل».

ولفت إلى أن «أعضاء الكنيست يقعون تحت ضغط كبير لعدم المشاركة، وهم بحاجة لكل الدعم والتشجيع للمشاركة»، داعياً الإسرائيليين إلى إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني لأعضاء الكنيست لحثهم على المشاركة في الجلسة، وقال إن «النجاح في هذه الفرصة التاريخية بأيدينا».

وفعلياً، فإن المسجد الأقصى يخضع للمسؤولية الكاملة لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس التي تتبع الأردنية، وذلك منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.

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