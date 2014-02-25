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متمردو جنوب السودان ينفون ارتكاب جرائم في مدينة ملكال

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ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» ، الثلاثاء، أن المتمردين في جنوب السودان بقيادة النائب السابق للرئيس، رياك مشار، نفوا الاتهامات التي وجهتها منظمات دولية بينها «أطباء بلا حدود»، بارتكابهم جرائم قتل واغتصاب وعمليات إعدام للأطفال في مدينة ملكال التي تشهد قتالاً ضاريًا بين المتمردين والجيش الحكومي، منذ الثلاثاء الماضي.

وأضاف المتحدث العسكري باسم حركة متمردي الجنوب، لول روي كوانق، إن «قوات حركته لم تعتد على المواطنين في أي من المواقع التي تسيطر عليها وتدافع عنها، وأضاف أن قوات جيش جنوب السودان هي التي تنفذ عمليات قتل عشوائي وتستهدف المدنيين، وأن الحركة مستعدة لإجراء التحقيقات من قبل جهات محايدة»، مشيرًا إلى أن سجل مليء بالتجاوزات الخطيرة.

وحمل المتحدث باسم متمردي الجنوب الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وقع في 23 يناير الماضي، وقال إن حركته لديها الشهود والأدلة وستقدمها عبر شكوى إلى فريق المراقبة والتحقق من دول «الإيقاد» عند تشكيله.

وأضاف «كوانق» أن «دول الإيقاد تباطأت بشكل واضح في تعيين فريقها للمراقبة والتحقق، وهذا ما جعل حكومة سلفاكير تستمر في خرق وقف الأعمال العدائية والقيام بانتهاكات واسعة وسط المدنيين الأبرياء».

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