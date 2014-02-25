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محمد بن راشد يعزي في وفاة أول ممرضة إماراتية منذ الخمسينيات

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محمد بن راشد يعزي في وفاة أول ممرضة إماراتية منذ الخمسينيات محمد بن راشد يعزي في وفاة أول ممرضة إماراتية منذ الخمسينيات

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في المرحومة سليمة الشرهان أول إماراتية عملت في مهنة التمريض و خدمة الناس في المناطق النائية و الجبلية من دولة الإمارات منذ الخمسينيات.

وقام سموه قبل ظهر اليوم بزيارة ذوي الفقيدة في إمارة رأس الخيمة وقدم خالص عزائه و مواساته إلى آل الشرهان.

وامتدح سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في " تويتر " الفقدية قائلا : " سلمى الشرهان .. إمرأة إماراتية .. صاحبة قصة جميلة في التفاني لخدمة الناس .. رحمها الله رحمة واسعة ".

رافق سموه في تقديمه العزاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.


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