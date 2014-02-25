“الشباب والرياضة” بأسيوط تنظم مباريات ومعسكرات لفرق الأشبال

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط 52 مباراة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم وذلك بمشاركة 18 مركز شباب …صرح بذلك عادل طلعت مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط .

وقال أن المديرية تعمل على المساهمة في دعم الرياضة والرياضيين من خلال المشروعات الرئيسية التي تضمنت المشروع القومي لإعداد الناشئين لرياضة الملاكمة والمصارعة والجودو ، والمشروع القومي للرواد ، ومتابعة المشروع القومي لرياضة المرأة.

وأضاف أنه تم إقامة معسكرين نظافة وخدمة عامة لـ200 شاب بمركز شباب عرب العوامر ولفرق الأشبال والكشافة بالمخيم الكشفي بنزلة عبد اللاه مؤكداً على اهتمام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بقطاع الشباب والرياضة وتقديم كافة الدعم لهم .

وأوضح طلعت انه تم عمل قافلة تعليمية لطلبة الثانوية العامة لـ 400 مستفيد وبرنامج موحد للتعليم المدني للنشء لـ37 مستفيد بإستاد أسيوط مضيفا أنه جاري الانتهاء من تطبيق لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المنظمة للجمعيات العمومية للأندية الرياضية والتي بها بند انتخاب أو استكمال مجلس الإدارة لـ 10أندية وتضم ( نادي ديروط ، القوصية ، الحقوقيين ، الوليدية ، ناصر ، أولاد الشعب ، ساحل سليم ، البداري ، أبوتيج ، صدفا ) وتنتهي الإجراءات بنهاية مارس.