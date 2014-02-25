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إبطال مفعول قنبلة بالقرب من القنصلية الإيرانية في بيشاور

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إبطال مفعول قنبلة بالقرب من القنصلية الإيرانية في بيشاور إبطال مفعول قنبلة بالقرب من القنصلية الإيرانية في بيشاور

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من كشف وإبطال مفعول عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من القنصلية الإيرانية في مدينة بيشاور بالشمال الغربي المضطرب.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن هذه العبوة الناسفة كانت مزروعة على خط سكك حديد بالقرب من القنصلية الإيرانية في منطقة “يونيورسيتي تاون” في بيشاور.

وأضافت أنه بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في بيشاور أمس الإثنین وأدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، توجه فريق من قوات الأمن الباكستانية لتشديد الأمن في المنطقة.

وخلال عمليات البحث والتطهير التي جرت في المنطقة، تمكن هذا الفريق الأمني من الكشف عن العبوة الناسفة المذكورة، ثم إبطال مفعولها.

تجدر الإشارة إلى أن هجوما إنتحاریا وقع أمس بالقرب من مبنی القنصلیة الإیرانیة العامة فی مدینة بیشاور عاصمة إقليم خیبر بختونخواه شمال غربی باکستان.

 

أ ش أ

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