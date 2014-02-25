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24 طالب بالفيوم يشاركون بمشروعاتهم في معرض مصر للعلوم والهندسة

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24 طالب بالفيوم يشاركون بمشروعاتهم في معرض مصر للعلوم والهندسة 24 طالب بالفيوم يشاركون بمشروعاتهم في معرض مصر للعلوم والهندسة

محافظة الفيوم

يشارك 24 طالب من محافظة الفيوم ب18 مشروع في التصفيات النهائية لمعرض العلوم والهندسة بالمدينة التعليمية بالساددس من أكتوبر تحت اشراف محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وايمان ابراهيم مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة .

وقال هشام أبو عوف رئيس قسم التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم ان يشارك فيه236 طالب من 22 محافظة علي مستوي الجمهورية متقدمين بمشاريع أبحاث علمية والذين أشرف عليهم 108 مشرف وبدأ المعرض يوم 22 فبراير الجاري وينتهي اليوم 25 فبراير ومن المقرر ان يتم اختيار الطلاب الذين سيتم تأهيلهم لمسابقة “أيسيف العرب ” والتصفيات العالمية بأمريكا وأكد ان مشروعات طلاب الفيوم منقسمة الي 8 في مجال البحث العلمي و3 أبحاث سلوكية واجتماعية و7 أبحاث في مجال التصميم الهندسي وانهم من12 مدرسة موزعة علي 5 ادارات تعليمية .

جدير بالذكر أن فريق الأيسيف المشرفين علي الطلاب مكون من لمياء أحمد وجيهان عبد الفتاح وسها عبد الرحمن وخالد الجارحي ويشرف علي الطلاب من مركز التطوير التكنولوجي فريق مكون من نهاد يحي ورمال سيف الدين وعادل سيد

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