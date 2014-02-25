إصابة 10 أشخاص في اشتباكات بين منتمين لـ “الإخوان” وقوات الأمن فى السويس

وقعت منذ قليل، اشتباكات عنيفة بين عدد من المنتمين لجماعة الإخوان وقوات الأمن، حيث قام المنتمون للإخوان باستخدام الألعاب النارية، فيما ردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز ، وذلك بمنطقة تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل بالسويس.

أدت الاشتباكات لتوقف الطرق الرئيسية بحي فيصل وإصابة قرابة 10 مواطنين بإصابات قطعية واختناقات بسبب الألعاب النارية التى أطلقها المنتمون للإخوان وقنابل العاز التي أطلقها الأمن لتفريقهم، ومازال الكر والفر مستمر بين الاخوان والامن حيث انتقلت الاشتباكات إلى الشوارع الفرعية القريبة من مدينة المستقبل .