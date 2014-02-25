أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة 10 أشخاص في اشتباكات بين منتمين لـ “الإخوان” وقوات الأمن فى السويس

Google+ Print
إصابة 10 أشخاص في اشتباكات بين منتمين لـ “الإخوان” وقوات الأمن فى السويس إصابة 10 أشخاص في اشتباكات بين منتمين لـ “الإخوان” وقوات الأمن فى السويس

وقعت منذ قليل، اشتباكات عنيفة  بين عدد من المنتمين لجماعة الإخوان وقوات الأمن، حيث قام المنتمون للإخوان باستخدام الألعاب النارية، فيما ردت قوات الأمن باستخدام  قنابل الغاز ، وذلك  بمنطقة تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل بالسويس.

أدت الاشتباكات لتوقف الطرق الرئيسية بحي فيصل وإصابة قرابة 10 مواطنين بإصابات قطعية واختناقات بسبب الألعاب النارية التى أطلقها المنتمون للإخوان وقنابل العاز التي  أطلقها الأمن لتفريقهم، ومازال الكر والفر مستمر بين الاخوان والامن حيث انتقلت الاشتباكات إلى الشوارع الفرعية القريبة من مدينة المستقبل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا