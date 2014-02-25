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نيويورك تايمز:الحرب السورية تثير جدال أمريكى جديد حول الهجمات الإلكترونية

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نيويورك تايمز:الحرب السورية تثير جدال أمريكى جديد حول الهجمات الإلكترونية نيويورك تايمز:الحرب السورية تثير جدال أمريكى جديد حول الهجمات الإلكترونية

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية اليوم أن الحرب الدائرة في سوريا أثارت جدلا أمريكيا جديدا حول الهجمات الالكترونية نتيجة تردد الرئيس الامريكي باراك أوباما في استخدام الأسلحة الاليكترونية في هذه الحرب ما يعكس مخاوف عميقة حيال هذا التكتيك الجديد غير المختبر.

واضافت الصحيفة فى تقرير على موقعها الالكتروني انه عقب تحول الانتفاضة فى سوريا الى حرب دموية فى اواخر ربيع عام 2011 ، طورت وزارة الدفاع الامريكية”البنتاجون “ووكالة الامن القومى الامريكية خطة قتالية تتصور شن هجوم إلكتروني متطور على الجيش السوري وهيكل القيادة الخاص بالرئيس بشار الاسد.

ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى سابق مطلع على الخطة قوله إن ” قدرة الجيش السوري على شن هجمات جوية تمثل هدفا بالفعل الى جانب مصانع انتاج الصواريخ ” مشيرا الى ضرورة رحيل الأسد.

واشارت الصحيفة الى انه بالنسبة للرئيس اوباما ، الذى يعارض بشدة التدخل الامريكى المباشر فى الازمة المتفاقمة فى سوريا ، يبدو هذا التكتيك بديلا واضحا ومنخفض التكلفة ومنخفض الخسائر في الارواح.

وتابعت الصحيفة بأن سوريا ليست بمكان يرى فيه اوباما قيمة استراتيجية فى التدخل الامريكى أو حتى شن هجمات سرية من النوع التى امر بشنها على ايران خلال فترة ولايته الاولى .

ونوهت الصحيفة بأن هذه الاعتبارات دفعت الرئيس أوباما الى التردد في استخدام الاسلحة الالكترونية الهجومية التى انفقت ادارته مليارات الدولارات فى المساعدة فى تطويرها املا في أن تقلل الحاجة الى شن هجمات عسكرية تقليدية ما يعكس مخاوف اكبر حيال هذا التكتيك الجديد غير المختبر وما ينطوي عليه من امكانية لتحويل طبيعة الحرب .

وتابعت الصحيفة بأن الادارة الامريكية دخلت فى نقاش سري الى حد كبير حول ضرورة اسخدام الأسلحة الالكترونية مثل الاسلحة العادية او استخدامها بشكل نادر فى العمليات السرية أوالاحتفاظ بها لاستخدامها ضد الاهداف الأكثر تعقيدا والتى من الصعب الوصول اليها .

 

أ ش أ

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