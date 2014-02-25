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مصدر قضائي: إيهاب طلعت طلب إعادة محاكمته وليس التصالح مع النائب العام

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مصدر قضائي: إيهاب طلعت طلب إعادة محاكمته وليس التصالح مع النائب العام مصدر قضائي: إيهاب طلعت طلب إعادة محاكمته وليس التصالح مع النائب العام

25 فبراير 2014 | 11:28 صباحاً

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أكد مصدر قضائي مسئول، قرار النيابة العامة إخلاء سبيل رجل الأعمال إيهاب طلعت، مؤكدا بأن القرار جاء بعد طلب المتهم إعادة اجراءات محاكمته في القضايا المُدان فيها غيابيا.

وأضاف المصدر، الثلاثاء، بأن القانون يعطي للمتهم الحق في إخلاء السبيل لحين ترتيب محاكمة جديدة له في القضايا الُمدان فيها، عقب تسليم نفسه للسلطات الامنية والقضائية.
> ولفت المصدر، بأن المتهم لم يقدم طلبات للتصالح مع النائب العام وإنما طلب إعادة محاكمته، طالبا وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات.

وكانت السلطات بمطار القاهرة قد صرحت، بتسليم رجل الاعمال الهارب إيهاب طلعت لنفسه، وأنه تم ترحيله إلى الجهات المختصة للتحقيق معه في 14 قضية شيكات، آخرهم حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 3 آلاف جنيه.

وصرح مصدر مسئول بالمطار، أن إيهاب وصل على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب في 14 قضية شيكات

عاجل 2014-02-25

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