زعيم حزب الحرية الأوكراني: قوات روسية في طريقها لغزو أوكرانيا

أعلن أوليج تياجنيبوك، زعيم حزب “الحرية” الأوكراني المتشدد أنه يخشى من “غزو عسكري روسي”.

وقال تياجنيبوك – في تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية اليوم الثلاثاء- :”لا نستبعد غزواً عسكرياً من قبل روسيا للأراضي الأوكرانية، لافتا إلى حصوله على معلومات تفيد بأن قوات روسية، وبالأخص وحدات من مشاة البحرية، في طريقها إلى مدينة سيفاستوبول” في شبه جزيرة القرم”.

وذكر تياجنيبوك أن روسيا قد تتدخل من أجل أن تدعم يانوكوفيتش الموجود في مدينة تقع في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى “أن هذا قد يكون بداية الحرب مع روسيا”.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الروسية رعاة اتفاقية حل الأزمة في أوكرانيا إلى “إيقاف المتطرفين الطامعين بالسلطة”، مشيرة إلى أن من يسيطرون على البرلمان الأوكراني الآن لا ينفذون تلك الاتفاقية التي وقعها ممثلو المعارضة الأوكرانية 21 فبراير بحضور وزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا، ويصدرون قرارات “ثورية” يستهدف بعضها حقوق الروس المقيمين في أوكرانيا.

وكان رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف في تصريحات له أمس قد وضع شرعية السلطة الجديدة في أوكرانيا موضع الشك، مشيرا إلى أن “عددا كاملا من هيئات السلطة هناك الآن مشكوك في شرعيتها”.

وعن استدعاء السفير الروسي لدى أوكرانيا إلى موسكو، قال ميدفيديف إن “الحاصل في أوكرانيا غير مفهوم، وهناك خطر على مصالحنا وحياة مواطنينا الموجودين في السفارة”.

أ ش أ