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ميناء الإسكندرية يستقبل 1303 سيارة موديلات مختلفة

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ميناء الإسكندرية يستقبل 1303 سيارة موديلات مختلفة ميناء الإسكندرية يستقبل 1303 سيارة موديلات مختلفة

أرشيفية

 

استقبل ميناء الاسكندرية اليوم ثلاث عبارات تحمل ، 1303 سيارات   موديلات مختلفة هي ” نيبتون دوي سي ” قادمة من فرنسا وعليها 606 سيارات و ” تينكر بيل مار ” من تركيا وتحمل 400 سيارة والعبارة ” توكا ” قادمة من اليابان وتحمل 297 سيارة .

أعلن ذلك ، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ، اللواء عادل ياسين حيث أن الجهات المختصة قامت بإنزال السيارات من العبارات علي الأرصفة المخصصة بعد إنهاء الإجراءات الجمركية ، مؤكدا زيادة حركة تداول الشاحنات والحاويات وعمليات تفريغ وشحن البضائع نتيجة ارتقاء مستوي الأداء ونظم العمل بمختلف الإدارات بالميناء.

أ ش أ

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