ثلاثة أفلام سينمائية للحوامل فقط!

قدمت السينما الهوليودية على مدى تاريخها عدة أفلام سينمائية مخصصة للحمل والحوامل، تنوعت بين الطابع الدرامي أو الرومانسي وإن غلبت على معظمها الكوميديا. إن كنتِ عزيزتي الحامل بحاجة إلى مشاركة رحلتكِ في الحمل مع آخرين وأولهم زوجكِ العزيز، فإننا نقترح عليكِ هذه الأفلام:

1- What to Expect When You're Expecting

تدور قصة الفيلم حول امرأة ترغب في تبني طفل لعجزها عن الإنجاب، ولذا ينضم زوجها إلى مجموعة لتأهيل الأزواج ليصبحوا آباء فيتعرف إلى خمسة أزواج لكل منهم قصته الخاصة مع الأولاد وتحدث الكثير من المفارقات.

2- The Back-up plan

تفشل "زوي" في العثور على رجل يشاركها حياتها ولذا تقرر إجراء عملية تلقيح اصطناعي من أب مجهول لإنجاب أطفال يخصونها. تنجح "زوي" في مسعاها إلا أن "ستان" يدخل حياتها لتنقلب الأمور غير أنه يشاركها رحلة حملها لحظة بلحظة حتى تنجب توأمها بسلام.

3- Nine Months

طبيب نفسي يعيش حياة سعيدة مع شريكته إلى أن يكتشف أنها حامل فتصيبه صدمة ناتجة عن رفضه للإنجاب وحدوث تغيير جذري على حياته إلا أنه يكتشف روعة الأبوة شيئا مع شيئًا أثناء مرحلة الحمل.

هل شاهدتم أفلامًا أخرى عن الحمل وأثرت فيكم؟، شاركونا بها الآن!.