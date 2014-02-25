ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكة الحديد بطنطا

ألقت مباحث الغربية، الثلاثاء، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكة الحديد بطنطا.

وردت معلومات لمباحث الغربية بقيام كل من (سالم.م.س)، 24 عامًا، عاطل، و(محمد.ح.أ)، 26 عامًا، عاطل، و(عيد.ع.أ)، 50 عامًا، تاجر خردة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات السكة الحديد بطنطا.

تم تشكيل فريق بحثي، وفي أحد الأكمنة وأثناء استقلالهم سيارة ميكروباص رقم (7896 ع ص ب - أجرة) بمدخل كفر الزيات، تم ضبطهم وبحوزتهم 14 قطعة «فرامل» قطارات، ومبلغ 1800جنيه، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

واعترف المتهمون بسرقة المضبوطات من محطة سكك حديد طنطا، وقرروا حضورهم إلى مدينة كفر الزيات لبيعها.

تم تحرير المحضر رقم 7645 جنح مركز كفر الزيات، وتولت النيابة العامة التحقيق.