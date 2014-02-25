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حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن بالمنوفية لتلبية رغبات المواطنين‎

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حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن بالمنوفية لتلبية رغبات المواطنين‎ حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن بالمنوفية لتلبية رغبات المواطنين‎

الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية

 

أصدر الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية حركة تنقلات موسعة بالمحليات شملت معظم رؤساء مدن المحافظة بالقرار رقم 233 لسنة 2014حيث تضمن القرار ندب كل من اللواء عبد السلام عبد الباري رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والمهندس علاء فهمي يوسف رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا الأستاذ طارق محمد الوراقي رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والعميد حاتم عباس السبع رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والأستاذ أحمد أحمد شرباش رئيسا لحي شرق شبين الكوم .

وأكد المحافظ أن الحركة تهدف لتنشيط العمل بالوحدات المحلية والدفع بالقيادات المناسبة لكل مركز ومدينة والتي تستطيع تلبية رغبات المواطنين موضحا أنه أصدر تعليمات مشددة لكل رؤساء الوحدات المحلية بالعمل الميداني وعدم انتظار المشكلات حتي تقع بل استباقها وتقديم الحلول اللازمة.

كما شدد المحافظ على المسئولين أنه فى حالة التقاعس عن أداء دوره سيتم عزله فورا وأن معيار التقييم خلال المرحلة هو مدي رضا المواطن عن الأداء ومدي تواجد المسئول وسط المواطنين وتقديمه الحلول لمشاكلهم مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع العمل الجاد والتفاني فى خدمة الوطن نظرا لدقة المرحلة وخطورتها فى مستقبل الوطن .

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