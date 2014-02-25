أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هجوم على 3 حافلات دعائية للحزب الحاكم بتركيا

Google+ Print
هجوم على 3 حافلات دعائية للحزب الحاكم بتركيا هجوم على 3 حافلات دعائية للحزب الحاكم بتركيا

شنت مجموعة مجهولة الهوية تضم ما يقرب من 15 شخصا ملثما هجوما بالحجارة والعصي على ثلاث حافلات لحملة الدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كانت متوقفة على جانب الطريق في حي “أوك ميداني” بوسط اسطنبول.

وذكرت محطة “إن. تي. في.” التركية اليوم الثلاثاء أن الحافلات الثلاث أصيبت بأضرار مادية كبيرة، وتمكن الملثمون من الهرب من موقع الحادث بعد التدخل الفوري لقوات الشرطة التي شنت حملة تفتيش ومداهمة بعض الأماكن المشتبه بها في محاولة لإلقاء القبض على المتورطين.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا