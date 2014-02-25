هجوم على 3 حافلات دعائية للحزب الحاكم بتركيا

شنت مجموعة مجهولة الهوية تضم ما يقرب من 15 شخصا ملثما هجوما بالحجارة والعصي على ثلاث حافلات لحملة الدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كانت متوقفة على جانب الطريق في حي “أوك ميداني” بوسط اسطنبول.

وذكرت محطة “إن. تي. في.” الإخبارية التركية اليوم الثلاثاء أن الحافلات الثلاث أصيبت بأضرار مادية كبيرة، وتمكن الملثمون من الهرب من موقع الحادث بعد التدخل الفوري لقوات الشرطة التي شنت حملة تفتيش ومداهمة بعض الأماكن المشتبه بها في محاولة لإلقاء القبض على المتورطين.

أ ش أ